Epstein liess Tänzerin aus der Schweiz einfliegen

Neue Enthüllungen zeigen eine Verbindung zwischen Jeffrey Epstein und einer jungen Balletttänzerin in Genf. Der Sexualstraftäter überwies der Frau Tausende Dollar und lud sie mehrfach zu sich in die USA ein.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Eine neue Verbindung von Jeffrey Epstein (1953-2019) in die Schweiz kommt ans Licht. Der schwerreiche Sexualstraftäter pflegte eine Beziehung zu einer jungen Balletttänzerin in Genf, wie die Zeitungen von Tamedia berichten.

Der Redaktion liegen E-Mails und eine Excel-Tabelle vor, die Geschenke und Zuwendungen Epsteins an Frauen aus der ganzen Welt auflistet. Daraus gehe hervor, dass Epstein der anfangs 18-Jährigen über mehrere Jahre Tausende Dollar überwies. Der Financier flog die Frau zudem mindestens drei Mal in die USA ein.

Kontakt von 2004 bis 2008

«Ich werde immer für dich da sein», schrieb Epstein in einer Mail an die Frau, die aus dem Baltikum stammt und in Genf eine Karriere als Tänzerin lancieren wollte. Der Mail-Verkehr zwischen den beiden dauerte von 2004 bis 2008. In dieser Zeit wurde in den USA wegen Sexualdelikten gegen Epstein ermittelt.

Es ist bekannt, dass Epstein seine Opfer teilweise in Tanzschulen rekrutierte. Allerdings gibt es keinen Hinweis auf Missbrauch an der Genfer Tänzerin. Vielmehr scheint die Beziehung einvernehmlich gewesen zu sein. «Lieber Jeffery, meine Dankbarkeit für dich ist grenzenlos», heisst es in einer Mail. «Ich vermisse es, dir eine Fussmassage zu geben.»

Konten in Genf?

Schon vorher waren Verbindungen Epsteins in die Schweiz bekanntgeworden. Laut der «NZZ am Sonntag» hatte der Multimillionär drei Konten bei der HSBC Private Bank in Genf. Ausserdem soll Epstein hierzulande weitere Frauen angeworben haben.

In den USA muss die Regierung demnächst die sogenannten Epstein-Files veröffentlichen. Daraus werden neue Erkenntnisse in dem Fall erwartet.