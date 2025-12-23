Das US-Justizministerium hat 8000 weitere Dokumente im Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht. Darunter Videos, E-Mails und Tabellen – unter anderem Hinweise auf Flüge und Partys mit Donald Trump. Die Auswertung der Unterlagen läuft.

Das US-Justizministerium hat am Dienstag 8000 weitere Dokumente aus den Ermittlungen gegen den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) herausgegeben. Das Ministerium veröffentlichte demnach rund 11'000 Links, von denen einige jedoch ins Leere führten, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Unterlagen wurden auf der Website unter «Data Set 8» publiziert.

Gleichzeitig berichten BBC und andere Medien, dass die Dokumente unter anderem 400 Videos, Beweisdokumente, Tabellenkalkulationen, Zeitungsausschnitte und Audiodateien enthalten.

Bereits am Montag waren weitere Akten kurzzeitig auf der Website verfügbar, bevor sie wieder entfernt wurden. Laut «Washington Post» und «Politico» handelte es sich um Tausende Regierungsdokumente, E-Mails und Videos der Gefängnisbehörde. Die Löschung erfolgte angeblich zum Schutz von Opfern.

Trump, Epstein und eine 20-Jährige

Aus den neuen Akten geht hervor, dass das FBI im Jahr 2000 Hinweise auf US-Präsident Donald Trump (79) und seine Kontakte zu Epstein sammelte, so CNN. Unter anderem zeigen Fluglisten, dass Trump mehrfach mit Epsteins Privatjet unterwegs war. Bei einem Flug sollen nur Trump, Epstein und eine damals 20-jährige Frau an Bord gewesen sein. Weitere Dokumente enthalten Hinweise auf Partys in Epsteins Anwesen in den frühen 2000er-Jahren. Es ist unklar, ob daraus Ermittlungen oder Bestätigungen folgten.

Zudem erhielten Medien Berichten zufolge Informationen über eine Vorladung für Mar-a-Lago im Jahr 2021, die sich auf das Verfahren gegen Ghislaine Maxwell, Epsteins Komplizin im Sexhandel, bezog. Weitere Dateien enthalten den Austausch von Gefängnisbeamten über Epsteins psychischen Zustand wenige Wochen vor dessen Tod.

Unvollständige Veröffentlichung sorgte für Kritik

Das Justizministerium hatte unter massivem Druck von Öffentlichkeit und US-Kongress bereits am vergangenen Freitag Tausende Dokumente veröffentlicht, viele davon stark geschwärzt. Die teilweise unvollständige Veröffentlichung sorgte für Kritik von Abgeordneten beider Parteien, die eine bessere Transparenz gefordert hatten.

Trump selbst hat bisher keine Straftaten im Zusammenhang mit Epstein vorgeworfen bekommen. Behörden betonen, dass die Nennung seines Namens in den Akten kein Beleg für ein strafbares Verhalten ist. Trump distanzierte sich wiederholt von Epstein und nannte ihn einen «widerlichen Kerl», obwohl Recherchen eine langjährige Beziehung bis Mitte der 2000er-Jahre nahelegen.



