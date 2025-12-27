Dutzende junge Frauen und Minderjährige hat Jeffrey Epstein über Jahre missbraucht. Während immer mehr Akten veröffentlicht werden, zieht ein Fall aus 2016 neue Kreise. Denn hier wurden zugleich Epstein und Trump angeklagt.

Darum gehts Jeffrey Epstein führte jahrelang einen Missbrauchsring mit Minderjährigen und jungen Frauen

Frau beschuldigte 2016 Epstein und Donald Trump, sie mit 13 vergewaltigt zu haben

Sandra Marschner

Zehntausende Dokumente aus den Epstein-Akten wurden bereits veröffentlicht, über eine Million weitere Dokumente soll es noch geben, verkündete das US-Justizministerium kürzlich. Jahrelang hatte der verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) einen Missbrauchsring mit Dutzenden junger Frauen und Minderjährigen betrieben. Dabei verging er sich auch selbst an seinen Opfern.

Schon bevor der Fall Epstein wieder in den Fokus rückte, tauchten Vorwürfe gegen den verurteilten Sexualstraftäter auf. Darunter auch eine Klage aus dem Jahr 2016, die sich zugleich gegen Epstein und US-Präsident Donald Trump (79) richtete.

Opfer sei im Alter von 13 Jahren als «Sexsklavin» gehalten worden

In ihrer Klage in Kalifornien wirft die Frau, die als Katie Johnson aufgeführt wird, Epstein und Trump vor, sie im Alter von 13 Jahren vergewaltigt zu haben. Ob es sich dabei um ihren echten Namen handelt, ist nicht bekannt. Bei späteren Klagen ist sie unter «Jane Doe», ein gern genutzter Deckname in den USA, zu finden.

Johnsons Vorwurf: Beide Männer hätten sie als «Sexsklavin» gehalten und sie wiederholt gegen ihren Willen und unter Drohung «tödlicher Konsequenzen» zu sexuellen Handlungen gezwungen, zitiert «Politico» aus der Anklage.

Beide Männer hätten von ihrem Alter gewusst, heisst es weiter. In Epsteins Umfeld sei sie gelangt, da dieser ihr eine Modelkarriere und Geld versprochen hätte. Dort sei sie wie weitere minderjährige Mädchen auf Sexpartys eingeladen worden, an denen auch Donald Trump teilgenommen haben soll.

Trump und Epstein bezeichneten die Klage als haltlos

Der Fall taucht auch in den nun veröffentlichten Epstein-Akten auf. Epstein selbst bezeichnete die Klage zu Lebzeiten als «lächerlich», Donald Trump nannte den Vorwurf «Bullshit», berichtet «Focus». «Das ist kategorisch falsch. Es ist völlig unseriös. Es ist unbegründet. Es ist unverantwortlich», sagte Trumps Anwalt Alan Garten 2016 gegenüber «Politico» zu der Klage.

Mehrere Frauen haben Donald Trump bereits missbräuchliche Handlungen vorgeworfen, es ist jedoch die einzige Klage, bei der die Klägerin nach eigenen Angaben dabei minderjährig gewesen sein soll. Die erste Klage von Katie Johnson wurde wegen eines Verfahrensfehlers abgewiesen, zwei weitere Klagen in New York zog sie später wieder zurück.

Im Fall Epstein traten bereits mehrere Missbrauchsopfer an die Öffentlichkeit und schilderten ihre Erfahrungen. Blick stellt die bekanntesten Opfer vor.

Virginia Giuffre

Die bekannteste Stimme unter den Epstein-Opfern: Virginia Giuffre (†41). Giuffre warf Epstein vor, sie an einflussreiche Freunde wie Prinz Andrew (65) «weitergeben» zu haben. Dieser soll sie mehrfach missbraucht haben – auch damals, als sie erst 17 Jahre alt war. Zudem warf sie Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell (64) vor, sie für Arbeiten in ihrem Missbrauchsring benutzt zu haben. Als wichtige Zeugin trug sie massgeblich zur Verhaftung von Maxwell im Jahr 2021 bei. Im April nahm sich Giuffre das Leben. Ihre Memoiren wurden im Oktober posthum veröffentlicht und schildern schwere Vorwürfe – vor allem gegen Prinz Andrew.

Annie Farmer

Maria Farmer war eine der ersten Klägerinnen, die sich gegen Jeffrey Epstein richteten. Bereits 1996 warf sie Epstein und Ghislaine Maxwell vor, ihre Schwester Annie Farmer (46) im Alter von 16 Jahren missbraucht zu haben. Maria Farmer arbeitete damals für Epstein als Malerin. In ihrer Anzeige legte sie weiter dar, dass Epstein Nacktfotos ihrer Schwestern (damals 12 und 16 Jahre alt) verbreitet hätte – ein Jahrzehnt bevor die bundesstaatliche Untersuchung gegenüber Epstein eingeleitet wurde. Das FBI hatte diese ursprüngliche Anzeige jedoch nie öffentlich bestätigt, berichtet die «New York Times».

Beim Prozess gegen Ghislaine Maxwell im Jahr 2021 legte Annie Farmer dar, wie sie im Alter von 16 Jahren von Maxwell nackt massiert wurde. Sie habe Anweisungen erhalten, Epstein zu massieren, welcher sich auf ihren nackten Körper gelegt habe, berichtet «The Guardian».

Anouska De Georgiou

Auch Anouska De Georgiou (48) wurde als Teenagerin in das Umfeld Epsteins hineingezogen. Das Teenie-Model aus einer wohlhabenden Londoner Familie machte über Kontakte im Freundeskreis Mitte der 90er-Jahre die Bekanntschaft mit Epstein. Er habe sie eingelullt, im Privatjet auf seine Anwesen auf der ganzen Welt oder in die Karibik fliegen lassen, erzählte De Georgiou «NBC News». «Als ich vergewaltigt wurde, war es schon zu spät», beschrieb sie den langjährigen Missbrauch gegenüber dem Sender.