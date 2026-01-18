Prinzessin Eugenie verbannt Vater Andrew aus ihrem Leben

Andrew Mountbatten-Windsor verliert den Kontakt zu seiner Tochter Eugenie. Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben – anders hat sich ihre Schwester entschieden.

Darum gehts Prinzessin Eugenie bricht Kontakt zu Vater Andrew Mountbatten-Windsor wegen Epstein-Skandal ab

Eugenie kritisiert fehlende Entschuldigung ihres Vaters bei Epsteins Opfern

Beatrice lud Andrew im Dezember 2025 zur Taufe ihrer Tochter ein

Saskia Schär Redaktorin People

Titel weg, Haus weg, Tochter weg. Die Verlust-Serie bei Andrew Mountbatten-Windsor (65) geht weiter, nachdem im vergangenen Jahr immer mehr Details zu seiner Epstein-Verbindung ans Licht kamen. Gemäss der «Mail on Sunday» soll ihn seine jüngste Tochter, Prinzessin Eugenie (35), nun aus ihrem Leben verbannt haben. Der Gründerin einer Organisation, die sich gegen Sklaverei und Sexhandel einsetzt (The Anti-Slavery Collective), soll es demnach sauer aufstossen, dass sich ihr Vater bei den Opfern von Jeffrey Epstein (1953–2019) nicht entschuldige.

Daher solle sie derzeit nicht mit ihrem Vater sprechen und habe ihn auch an Weihnachten nicht besucht. Gemäss der Zeitung sei Mountbatten-Windsor infolge des Kontaktabbruchs «am Boden zerstört».

«Es ist wie bei Brooklyn Beckham»

Eine namentlich nicht genannte Quelle zieht gegenüber der «Mail on Sunday» einen Vergleich mit einer anderen, ebenso berühmten britischen Familie: «Es gibt überhaupt keinen Kontakt, gar nichts. Es ist wie bei Brooklyn Beckham – sie hat den Kontakt zu ihrem Vater komplett abgebrochen.» Bei den Beckhams ging es gar so weit, dass Brooklyn Beckham (26) nur noch via Anwälte mit seinen Eltern David (50) und Victoria (51) kommuniziert.

Für einen anderen Weg hat sich Andrews zweite Tochter Prinzessin Beatrice (37) entschieden. Sie lud ihren in Ungnade gefallenen Vater noch vergangenen Monat zur Taufe ihrer Tochter Athena ein. Bei dem anschliessenden Pubbesuch soll er allerdings nicht mehr dabei gewesen sein. «Beatrice versucht, einen Mittelweg zu finden, um den Kontakt zu ihrem Vater nicht abzubrechen und dennoch der königlichen Familie nahe zu bleiben», erklärt eine Quelle der Zeitung. Der Kontakt sei derzeit zwar nicht besonders eng, aber immerhin versuche sie, ihren Vater in ihrem Leben zu halten. Eugenie hingegen sei nicht darum bemüht, diesen Spagat zu machen. «Sie spricht nicht mit ihm.»

Umzug steht bevor

Für den einstigen Prinzen steht in den kommenden Wochen und Monaten eine grosse Veränderung an: Er muss nach über zwei Jahrzehnten seinen Wohnsitz, die Royal Lodge in Windsor, verlassen. Bereits in den ersten Januarwochen wurden Umzugswagen vor dem Anwesen gesichtet. Bevor es allerdings in sein neues Zuhause, die Marsh Farm in Sandringham, geht, steht ein Zwischenstopp bevor. Das seit Jahren leerstehende Haus muss erst saniert werden. Die Zeit bis dahin – vermutlich bis Ostern – verbringt er gemäss britischen Medien in einem kleineren, abgelegenen Haus.