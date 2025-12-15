Weihnachten mit einer grossen Familie ist häufig schwierig. Ist diese auch noch zerstritten, ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, sich zu entscheiden, mit wem man feiert. Das bekommen Prinzessin Eugenie und Beatrice nun am eigenen Leib zu spüren.

Eugenie lebt in Portugal und erwägt, Weihnachten in ihrer neuen Heimat zu verbringen

Silja Anders Redaktorin People

Weihnachten nach Tradition, im kleinen Kreis, mit den Eltern oder doch lieber ganz weit weg am Strand ohne Stress? Diese Frage müssen sich derzeit Prinzessin Eugenie (35) und ihre ältere Schwester Beatrice (37) stellen.

Die royalen Frauen sind nach wie vor für die britische Krone tätig, sind eng mit den Traditionen verbunden und haben ein gutes Verhältnis zu ihrem Onkel, König Charles III. (77). Das ist auch der Grund, wieso der Monarch seine beiden Nichten und deren Ehemänner nach Sandringham zur royalen Weihnacht eingeladen hat. Das Problem: Die Eltern von Prinzessin Beatrice und Eugenie wurden nicht eingeladen, denn bei denen handelt es sich Andrew Mountbatten-Windsor (65) – ehemals bekannt als Prinz Andrew – und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66).

Organisatorische und emotionale Herausforderung

Wie «DailyMail» schreibt, sollen Quellen gegenüber dem britischen Magazin verraten haben, dass die Situation ein «logistischer und emotionaler Albtraum für die Geschwister» sei. Beide würden loyal gegenüber König und Krone sein, doch auch zu ihren Eltern haben sie eine tiefe Bindung.

Weiter sagt eine Quelle, dass vor allem die ältere der beiden Schwestern, Prinzessin Beatrice, vor einer Zerreissprobe stünde. «Sie hat das Gefühl, sie muss an drei Orten gleichzeitig sein.» Denn Beatrice möchte sowohl Weihnachten mit ihren Eltern verbringen, sowie in ihrem Zuhause in Cotswolds mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) und den zwei gemeinsamen Kindern, aber ebenso ihrer Pflicht als Royal nachkommen. Zudem fände es Prinzessin Beatrice auch schön, ein letztes Mal Weihnachten in der Royal Lodge zu feiern, bevor ihr Vater diese verlassen muss.

Viele Stunden im Auto, um niemanden zu verärgern?

Möchte Prinzessin Beatrice also allen gerecht werden, würde das für die Royal bedeuten, zur Weihnachtszeit viel Zeit im Auto zu verbringen. Mit dem Helikopter von Ort zu Ort zu fliegen, sei nämlich von Anfang an ausgeschlossen gewesen, da dies in einem PR-Desaster enden würde.

Prinzessin Eugenie soll sich hingegen weniger hin- und hergerissen fühlen. Sie lebt mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (39) in Portugal und spiele mit dem Gedanken, Weihnachten einfach in ihrer neuen Heimat zu verbringen. «Sie hat sich dort gut eingelebt, weit weg von all dem Drama», sagt eine Quelle gegenüber «DailyMail».

Andrew Mountbatten-Windsor verlor all seine Titel und seinen royalen Status, nachdem immer mehr Details zu seiner Verwicklung in den Fall rund um Jeffrey Epstein (1953-2019) bekanntwurden.