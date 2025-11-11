Nach dem Verlust seiner Titel wurde der ehemalige Prinz nun als Andrew Mountbatten Windsor vorgestellt – ohne Bindestrich. Doch der Buckingham Palast überdenkt die Schreibweise nun, denn sie widerspricht eigentlich einer Anordnung der verstorbenen Queen Elizabeth II.

1/6 Der Ex-Prinz hat jetzt einen bürgerlichen Namen: Andrew Mountbatten Windsor. Oder doch Andrew Mountbatten-Windsor? Foto: Chris Allan/Shutterstock.com

Darum gehts Fehlender Bindestrich in Andrews Namen sorgt für Diskussionen am britischen Hof

Mountbatten-Windsor vereint zwei Familienlinien mit deutscher Herkunft

1960 legte Queen Elizabeth II. die offizielle Schreibweise mit Bindestrich fest Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ein fehlender Bindestrich sorgt für hitzige Diskussionen am britischen Hof. Der ehemalige Prinz Andrew (65), dem seine royalen Titel aufgrund seiner Verstrickung in den Epstein-Skandal entzogen wurden, trat zuletzt als Andrew Mountbatten Windsor auf – also ohne Bindestrich zwischen den beiden Nachnamen. Das Problem: Diese Schreibweise verstösst eigentlich gegen eine Anordnung seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. (1926–2022).

Gemäss der «Daily Mail» zieht der Buckingham Palast nun gar eine Korrektur in Betracht, wie königliche Insider berichten. Die offizielle Schreibweise sollte demnach Mountbatten-Windsor lauten – mit einem kleinen Bindestrich. Das würde sich jedenfalls aus einer Anordnung ableiten, die die Queen ausgerechnet zwei Wochen vor Andrews Geburt im Jahr 1960 unterzeichnete.

Die damalige Monarchin legte fest: Alle ihre Nachkommen, die nicht den Titel Prinz oder Prinzessin tragen und nicht als «Royal Highness» geführt werden, tragen den Namen Mountbatten-Windsor. Die Formulierung war damals eindeutig und unmissverständlich – inklusive Bindestrich.

Von Battenberg über Mountbatten zu Windsor

Der Doppelname Mountbatten-Windsor vereint zwei Familienlinien mit deutscher Herkunft. Mountbatten ist die anglisierte Version des deutschen Adelsgeschlechts von Battenberg, von dem Prinz Philip (1921–2021) abstammte. Während des Ersten Weltkriegs legte Philips Familie den deutschen Namen ab und wählte die englische Übersetzung: aus Battenberg wurde Mountbatten.

Auch der Name Windsor hat deutsche Wurzeln. König George V. (1865–1936) stammte aus dem Hause Sachsen-Coburg und Gotha – ein deutscher Dynastie-Name, der durch Königin Victorias (1819-1901) Ehemann Prinz Albert (1819–1861) nach Grossbritannien kam. Doch 1917, auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkriegs und unter enormem innenpolitischen Druck, brach George V. radikal mit der Tradition. Er legte alle deutschen Titel und Namen ab und benannte das Königshaus kurzerhand nach der königlichen Residenz um, das Schloss Windsor.

1947 vereinten sich die beiden Namen durch die Hochzeit von Prinz Philip und der späteren Queen Elizabeth II., der Enkelin von George V. Der Doppelname Mountbatten-Windsor steht seither den Nachkommen zur Verfügung.

Offizielle Dokumente belegen die Schreibweise

Mehrere offizielle Dokumente zeigen auf, dass der Bindestrich zu der korrekten Schreibweise gehört. So ist beispielsweise auf der Heiratsurkunde von Prinzessin Anne (75) von 1973 «Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor» zu lesen. Auch auf den Geburtsurkunden von Prinz Harrys (41) Kindern erscheinen die Namen Archie Harrison Mountbatten-Windsor und Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Erst nach der Thronbesteigung von König Charles III. wurden die Kinder seines Sohnes, Prinz Harry, ebenfalls zur Prinzessin bzw. Prinz.

Der königliche Historiker Ian Lloyd zeigte sich überrascht, dass der Palast Andrews Namen überhaupt ohne Bindestrich veröffentlicht hatte. Dies geschah am 30. Oktober, als der Palast mitteilte: «Prinz Andrew wird nun unter dem Namen Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Palastmitarbeiter hatten zunächst bestätigt, dass die Schreibweise mit Andrew persönlich vereinbart worden sei. In künftigen Veröffentlichungen soll Andrew aber wieder als Andrew Mountbatten-Windsor geführt werden – mit Bindestrich, wie es das Vermächtnis seiner Mutter vorsieht.