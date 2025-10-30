Prinz Andrew verliert seinen Prinzen-Titel

Prinz Andrew muss nun auch noch seinen Prinzen-Titel abgeben, wie der Palast mitteilt. Doch damit nicht genug, auch von seiner Royal Lodge muss er sich nun verabschieden.

Nicht mehr Prinz Andrew, sondern nur noch Andrew Mountbattan Windsor. Foto: keystone-sda.ch

Saskia Schär Redaktorin People

Für Prinz Andrew (65) kommt es nun knüppeldick: Er verliert seinen Prinzen-Titel. Von nun an heisst er also einfach Andrew Mountbatten Windsor. Das teilt der Buckingham-Palast in einem offiziellen Schreiben mit. «Seine Majestät hat heute ein formelles Verfahren eingeleitet, um Prinz Andrew seine Würden, Titel und Ehrenrechte zu entziehen», beginnt das Statement.

Doch dem Prinzen, respektive Ex-Prinzen, wird nicht nur der Titel genommen, sondern auch sein Wohnsitz. «Sein Mietvertrag für die Royal Lodge hat ihm bisher rechtlichen Schutz geboten, um dort weiterhin wohnen zu können. Nun wurde ihm offiziell mitgeteilt, dass er den Mietvertrag kündigen muss und in eine andere private Unterkunft umziehen wird.» Auch eine Begründung für den Rausschmiss und die Titel-Aberkennung sind im Schreiben enthalten. «Diese Massnahmen werden als notwendig erachtet, obwohl er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet.» Das Statement endet mit ungewohnt klaren und emotionalen Worten: «Ihre Majestät möchte klarstellen, dass ihr tiefstes Mitgefühl den Opfern und Angehörigen aller Formen von Missbrauch gilt und auch weiterhin gelten wird.»

Klare Botschaft aus dem Buckingham-Palast

Dieser drastische Schritt, respektive diese drastischen Schritte, folgen zwei Wochen nachdem Andrew bereits seine anderen royalen Titel abgegeben hatte. Dies offenbar auf Druck hin von König Charles III. (76) und dem künftigen Kronprinzen William (43). Besonders über letzteren wird gesagt, dass er gegen seinen Onkel bereits viel länger härter vorgegangen wäre.