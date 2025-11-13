Andrew brachte Prostituierte in den Buckingham-Palast

Neue skandalöse Vorwürfe gegen den ehemaligen Prinzen Andrew. Ein Royal-Biograf behauptet, der Bruder von König Charles III. habe Prostituierte ins Königshaus eingeladen – nicht einmal seine Mutter, die Queen, habe etwas dagegen unternommen.

Darum gehts Andrew Mountbatten-Windsor soll besessen von Prostituierten sein, brachte sie in Palast

Queen Elizabeth wusste von Andrews Neigungen, schützte ihn trotzdem

Jaray Fofana Redaktorin People

Schlimmer geht anscheinend immer. Kann der Palast diese Anschuldigungen, die jetzt veröffentlicht wurden, noch entschuldigen? Andrew Lownie (64), der Biograf und Autor des Buches «Entitled: The Rise and Fall of the House of York», packt weiter aus. Er erzählt dem US-Portal News Nation weitere Details über den ehemaligen Prinzen Andrew (65), der jetzt Andrew Mountbatten-Windsor heisst.

Laut Lownie soll Andrew besessen nach Prostituierten sein. In Thailand sollen es 40 Sexarbeiterinnen gewesen sein, die er einlud. Seine Sucht soll ein solches Ausmass angenommen haben, dass er die Frauen angeblich sogar in den Buckingham-Palast rufen liess.

Die Queen (1926–2022) wusste alles

«Über Jahre brachte er die Prostituierten in den Palast», so Lownie zu News Nation. «Es war eine Routine – so krass, dass sich die Angestellten beschwerten. Es geschah aber nichts.» Und weiter: «Sicher wusste die Queen über Andrews Neigungen Bescheid. Sie war über alles informiert», so Lownie. Dass Andrew der Lieblingssohn der Queen war, ist kein Geheimnis. Das bestätigt auch Lownie: «Er war ihr Liebling und kam mit allem davon, er konnte tun und lassen, was er wollte. Sie haben es immer vertuscht und unter den Teppich gekehrt.»

Immer mehr ehemalige Angestellte würden den Royal-Autor anrufen, um über die Umstände im Palast zu sprechen und darüber, was wirklich passierte. Die meisten hätten keine Angst mehr, da Andrew seinen Titel nun verloren habe – und damit seine Macht. Auch die Queen kann ihren Sohn nicht mehr schützen.

Andrew war Epstein-Vertrauter

Andrew Lownie war es auch, der Details zu den Verbindungen Andrews zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) ans Licht brachte. Auch Virginia Giuffre (†41), eines der mutmasslichen Andrew-Opfer, sprach in ihrer Biografie über die Männerfreundschaft – und die Sexorgien, bei denen sie zugegen war:

«Epstein, Andy, acht andere junge Mädchen und ich hatten Sex miteinander. Sie schienen alle unter 18 zu sein und sprachen nicht wirklich Englisch. Während wir uns küssen und berühren sollten, lachten Jeffrey und der Prinz. Dann zogen sie sich aus.»