1/6 Für den gefallenen Prinzen Andrew könnte es noch weiter hinab gehen. Foto: Getty Images

Darum gehts Neues Buch enthüllt schockierende Details über Prinz Andrews Privatleben und Epstein-Verbindungen

Berichte über Sex-Orgien, Drogen und Fetische des Prinzen kommen ans Licht

Autor führte über 100 Interviews und recherchierte vier Jahre lang Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Neue schockierende Details über Prinz Andrews (65) Privatleben sind ans Licht gekommen. Ein neues Buch, das der «Daily Mail» in Teilen bereits vorliegt, enthüllt brisante Informationen über den Herzog von York. Der Investigativjournalist Andrew Lownie hat in seinem Werk «Entitled – The Rise and Fall of the House of York» vier Jahre lang recherchiert und über 100 Interviews geführt.

Die Enthüllungen zeichnen ein verstörendes Bild von Andrews Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell (63). Laut «Daily Mail» geht es im Buch um Drogen, «alle möglichen Fetische» und Sex-Orgien. Wie Letzteres aussehen konnte, beschrieb das Epstein-Opfer Virginia Giuffre (1983–2025), das vor wenigen Monaten Suizid beging.

«Epstein, Andy, acht andere junge Mädchen und ich hatten Sex miteinander. Sie schienen alle unter 18 zu sein und sprachen nicht wirklich Englisch. Während wir uns küssen und berühren sollten, lachten Jeffrey und der Prinz. Dann zogen sie sich aus», so Giuffre über die Orgie auf Epsteins Privatinsel.

«Beide schnupften Kokain»

Weitere Details gibt es von einer einstigen Haushälterin namens Debra Gale, die über die Fetische des Prinzen sprach. Diese reichten von Damenstrumpfhosen über Dessous bis zu Sandalen in verschiedenen Grössen, die der Prinz in seinem Zimmer aufbewahrte. Gale soll es zudem gewesen sein, die den Mädchen nach getanen Diensten Couverts mit «einem Betrag zwischen 1000 und 25'000 Dollar, die Mr. Epstein hinterlassen hatte» verteilte.

Auch ein ehemaliger Fahrer Epsteins, Ivan Novikov, kommt zu Wort: «Immer, wenn Andrew da war, holte ich junge Mädchen ab, die im Grunde Prostituierte waren. Einmal fuhr ich zwei junge Mädchen im Alter von etwa 18 Jahren zu einem Hotel. Beide schnupften Kokain. Prinz Andrew knutschte dann mit ihnen.» Selbst habe der Prinz offenbar keine Drogen genommen.

König Charles III. ist weniger nachsichtig mit Prinz Andrew als seine Mutter

Die neusten Enthüllungen über den Prinzen, der in dem Buch als «nicht der intelligenteste Mann», «ein nützlicher Idiot» und «schlechter Menschenkenner» beschrieben wird, könnte sich nicht nur auf ihn, sondern auf das gesamte Königshaus negativ auswirken. Einer der Insider, der in dem Buch zur Sprache kommt, meint gar, es könnte das Ende der britischen Monarchie sein, würden alle Details über Prinz Andrew und seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein und deren Gehilfin Ghislaine Maxwell ans Licht kommen.

Welche Auswirkungen das Buch, welches am 14. August veröffentlicht wird, wirklich auf das Königshaus haben wird, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass König Charles III. (76) und sein Thronfolger Prinz William (43) in Bezug auf Prinz Andrew deutlich weniger Gnade walten lassen, als es noch Königin Elizabeth II. (1926–2022) tat.

So machte König Charles III. klar, dass es für seinen Bruder nach dem Entzug all seiner Ehrenämter im Januar 2022 keine Chance gebe, wieder an irgendeine offizielle Funktion zu gelangen. Dieses Vorhaben soll von Prinz William gestützt worden sein.