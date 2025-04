1/5 Virginia Giuffre kämpfte für Gerechtigkeit – für sich und zahlreiche weitere sexuelle Opfer des Epstein-Missbrauchsskandals. Foto: Keystone

Darum gehts Virginia Giuffre, Überlebende des Epstein-Skandals, nahm sich mit 41 Jahren das Leben

Giuffre war eine der ersten, die Anklagen gegen Epstein und seine Unterstützer forderte

FBI hält angeblich Tausende Seiten zurück, 254 Namen auf geschwärzter Masseurinnen-Liste Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Virginia Giuffre, eines der bekanntesten Opfer des sexuellen Missbrauchs durch Jeffrey Epstein (†66), hat sich im Alter von 41 Jahren das Leben genommen. Dies teilte ihre Familie am Freitag mit. Giuffre starb in Australien, wo die gebürtige Amerikanerin seit mehreren Jahren mit ihrer Familie lebte.

«Mit zutiefst gebrochenen Herzen teilen wir mit, dass Virginia gestern Abend auf ihrer Farm in Westaustralien verstorben ist», erklärte ihre Familie in einer Stellungnahme gegenüber dem US-Sender NBC News. «Sie nahm sich das Leben, nachdem sie ihr Leben lang Opfer von sexuellem Missbrauch und Menschenhandel war.»

Stimme der Opfer

Giuffre war eine der ersten und lautstärksten Stimmen, die strafrechtliche Anklagen gegen den verurteilten Sexstraftäter Epstein und seine Unterstützer forderte. Sie lieferte entscheidende Informationen für Ermittlungen, die zur Verurteilung von Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell (63) beitrugen.

Giuffre warf Epstein ausserdem vor, sie an einflussreiche Freunde wie Prinz Andrew (65) und den französischen Modelagenten Jean-Luc Brunel (†76) weitergegeben zu haben. Andrew einigte sich 2022 aussergerichtlich mit Giuffre, die er als 17-Jährige missbraucht haben soll. Brunel starb 2022 durch Suizid in Pariser Haft.

Nach der Verurteilung des Franzosen hatte Giuffre gesagt: «Ich wollte, dass Brunel weiss, dass er keine Macht mehr über mich hat. Dass ich jetzt eine erwachsene Frau bin und beschlossen habe, ihn für das, was er mir und so vielen anderen angetan hat, zur Rechenschaft zu ziehen.»

«Last des Missbrauchs»

Der wohlhabende Finanzier Epstein nahm sich 2019 in einem New Yorker Gefängnis das Leben, während er auf seinen Prozess wegen Menschenhandels wartete. Dabei halten sich auch Vermutungen hartnäckig, Epstein sei in seiner Zelle umgebracht worden.

Die in Florida aufgewachsene gebürtige Virginia Roberts lebte mit ihrem Mann und drei Kindern in Australien auf einer Farm. Ihr Bruder sagte zu NBC News, seine Schwester habe auch an körperlichen Schmerzen gelitten: «Sie litt an Nierenversagen. Aber ich glaube, die seelischen Schmerzen waren schlimmer.»

«Virginia war eine unermüdliche Kämpferin gegen sexuellen Missbrauch und Menschenhandel. Sie war das Licht, das so viele Überlebende emporhob», heisst es in der Erklärung ihrer Familie weiter. «Am Ende war die Last des Missbrauchs so schwer, dass Virginia sie nicht mehr tragen konnte.»

Vertuschung?

Die Epstein-Saga erhielt unlängst erneut Aufmerksamkeit. US-Präsident Donald Trump (72) hatte im Wahkampf versprochen, alle Epstein-Akten offenzulegen. Im Februar gab US-Justizministerin Pam Bondi (59) eine Auswahl von Akten an Medienvertreter und dann die Öffentlichkeit frei. Wie sich schnell herausstellte, enthielten die Informationen ausschliesslich Material, das schon vorher vollständig öffentlich war.

Laut Berichten hat das FBI weiteres Material zurück, das Bondi zur Freigabe forderte. Auch bleiben einige veröffentlichte Dokumente, wie eine «Masseurinnen-Liste» mit 254 Namen, geschwärzt, um Opfer zu schützen.

Es gibt Vorwürfe, das FBI halte Tausende Seiten zurück, was Spekulationen über Vertuschung nährt. Obwohl prominente Namen wie Bill Clinton (78) und Bill Gates (69) in bereits veröffentlichten Akten auftauchen, sind viele Details weiterhin unklar und bleiben unter Verschluss.