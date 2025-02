Was kommt alles ans Licht?

1/5 DC Draino (Mitte) hält den Aktenordner in die Höhe. Darauf zu lesen: «Die Epstein-Akten». Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Epstein-Dokumente sollen Flugprotokolle und «viele Namen» enthalten

Epsteins Verbindungen zu Prominenten sorgen für Diskussionen

Seine Ex-Freundin Ghislaine Maxwell wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt

Marian Nadler Redaktor News

Konservative Influencer wurden am Donnerstag vor dem Weissen Haus mit Ordnern mit der Aufschrift «Die Epstein-Akten» gesichtet. Wenige Stunden zuvor hatte US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi (59) die Veröffentlichung von Dokumenten über den US-amerikanischen Investmentbanker versprochen. Epstein wurde als Sexualstraftäter verurteilt. Er hatte minderjährige Mädchen missbraucht.

Zunächst war unklar, was sich in den Ordnern befand, die vom Justizministerium nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden. Auf den Ordnern stand «freigegeben», aber es war nicht sofort klar, ob die darin enthaltenen Informationen geheim waren. Zu denen, die die Ordner in der Hand hielten, gehörte laut der Nachrichtenagentur AP der Polit-Influencer Rogan O'Handley, auch bekannt als DC Draino.

Welche Namen stehen in den Epstein-Akten?

Bondi hatte Fox News am Mittwoch gesagt, dass die Dokumente Flugprotokolle und «eine Menge Namen» enthalten würden. «Das wird sie krank machen», versprach die Trump-treue Juristin. Über 250 Opfer hätten die Untersuchungen zutage gefördert. Die Identität der Opfer soll geheim bleiben, alle anderen Informationen sollen dagegen laut Bondi öffentlich gemacht werden.

Epstein bezeichnete einen seiner Privat-Jets als «Lolita Express», mit dem Prominente und gutbetuchte Gäste auf eine Karibikinsel gebracht worden sein sollen. Dort und auf Partys in New York soll Epstein Minderjährige zur Prostitution angeboten haben. Bringen die Flugprotokolle neue Namen ans Licht? Unklar.

Epsteins Verbrechen und seine Verbindungen zu berühmten Persönlichkeiten werden schon seit langem in den sozialen Medien diskutiert. Im Januar 2024 öffnete ein Gericht eine Menge Dokumente, die als Beweismittel in einer Klage gegen das Epstein-Opfer Virginia Giuffre (41) gesammelt worden waren. Ein Grossteil des Materials, darunter Transkripte von Opferinterviews und alte Polizeiberichte, war allerdings bereits öffentlich bekannt gewesen.

Ghislaine Maxwell muss 20 Jahre in Haft

Epstein hat in einem Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt Hunderte Male Kinder sexuell missbraucht. Dabei beutete er auch schutzlose Mädchen im Alter von nur 14 Jahren aus. Im Jahr 2019 beging er Suizid in einer Gefängniszelle.

1:18 Journalist zur Epstein-Liste: «Viele der Informationen kannten wir bereits»

Der Fall erregte grosse Aufmerksamkeit, weil Epstein und seine Ex-Freundin Ghislaine Maxwell (63) Verbindungen zu Königen, Präsidenten und Milliardären unterhielten. Maxwell wurde im Dezember 2021 für schuldig befunden, zwischen 1994 und 2004 junge Mädchen zu Epstein gelockt zu haben, damit er sie missbrauchen konnte. Sie wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt.