So trist wird das Weihnachtsfest bei den britischen Royals

Das königliche Weihnachtsfest in Sandringham wird dieses Jahr kleiner ausfallen. Viele aus dem engeren Familienkreis sollen nicht dabei sein. Eine Übersicht.

Prinz Harry, Andrew und Camillas Kinder werden nicht erwartet

In vielen Familien ist es Brauch, dass an Weihnachten alle zusammenkommen und miteinander das besinnliche Fest feiern. Bei den britischen Royals ist das nicht anders. Traditionell laden der König oder die Königin einen grossen Teil der engeren Familie auf den traditionellen Landsitz in Norfolk dazu ein.

Doch dieses Jahr scheint es für König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) ruhiger als sonst zu werden. Eine Reihe an Royals wird nicht dabei sein. Blick gibt dir eine Übersicht.

Camillas Kinder kommen nicht

Königin Camilla muss auf die Anwesenheit ihrer Kinder verzichten. Ihr Sohn Tom Parker Bowles (50) bestätigte kürzlich gegenüber «Daily Mail», dass weder er noch seine Schwester Laura Lopes (47) kommen werden. Bowles sagte, dass er sich jeweils abwechsele. Ein Jahr bei seiner Mutter, ein Jahr mit seiner eigenen Familie.

Der verstossene Bruder

Andrew Mountbatten-Windsor (65) sowie dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) sollen gar nicht erst willkommen sein. Der Monarch habe laut der «Times» signalisiert, dass der einstige Prinz und seine ehemalige Partnerin nicht zu den Feierlichkeiten erscheinen sollen. Grund dafür sind seine Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019).

Der verlorene Sohn

Allen Anschein nach wird auch Prinz Harry (41) mit seiner Familie nicht nach Sandringham kommen. Zum einen lebt der Prinz mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (44), in den USA – gemeinsam mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4). Zum anderen sei das Verhältnis von Harry zu Charles sowie zu seinem älteren Bruder, Prinz William (43), immer noch sehr angespannt.

Zwar hatten Harry und Charles sich im September zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder persönlich in London getroffen. Ein Schritt in Richtung Versöhnung. Trotzdem gehen britische Medien davon aus, dass die Lage noch lange nicht geklärt ist. «Es ist zu früh für Harry und Meghan, an einer Veranstaltung wie dem königlichen Weihnachtsfest teilzunehmen, wenn es noch so viel zu klären gibt», sagt ein Insider zum «Daily Express».

Diese Royals kommen nach Sandringham

Erwartet wird selbstverständlich die Anwesenheit von Thronfolger William, dessen Ehefrau, Prinzessin Kate (43), und deren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Charles' Bruder Prinz Edward (61) soll mit seiner Frau, Herzogin Sophie (60), sowie deren Kindern Louise (22) und James (17) anreisen. Charles' Schwester Prinzessin Anne (75) und deren Gatte, Sir Timothy Laurence (70), werden ebenfalls erwartet, genauso wie Annes Tochter, Zara Tindall (44), deren Ehemann, Mike Tindall (47), und deren drei Kinder.