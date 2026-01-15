Der am britischen Hof in Ungnade gefallene Ex-Prinz und Bruder des Königs wirft jetzt mit Dreck nach Prinzessin Kate. Das regt auch unser «RoyalTea»-Duo mächtig auf.

René Haenig

Nachdem er nicht nur all seine royalen Titel, sondern auch den Schlüssel zu seiner feudalen Residenz, der Royal Lodge im Windsor Park abgeben musste, sucht der zum Bürgerlichen degradierte Andrew Mountbatten-Windsor (65) nach immer neuen Schuldigen. Jetzt macht er für seine Demütigung am britischen Königshaus Prinzessin Kate (44) verantwortlich. Für ihn ist sie als mächtige Strippenzieherin im Hintergrund die «böse Hexe». Wie stark ist Kates Einfluss auf royale Entscheidungen? Darüber streiten sich unsere «RoyalTea»-Experten Flavia und René trefflich.

Ausserdem werfen wir einen Blick auf die jüngste Abzock-Masche von Herzogin Meghan (44). Prinz Harrys (41) Gattin verdient jetzt fett mit Leder, Honig und Pfefferminztee. Und wir reden über König Charles III. (77), der seinem Jüngsten Harry ein überraschendes Angebot unterbreitet hat. Also: Hört rein und staunt!