Spionieren Andrews Töchter für ihn die Royals aus?

Ex-Prinz Andrew (65) setzt offenbar seine Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35) als «Familien-Spione» ein. Laut Royal-Expertin Ingrid Seward möchte der gefallene Royal so weiterhin Einblicke in den Alltag der Windsors erhalten.

Fynn Müller People-Redaktor

Wieder Wirbel um Andrew Mountbatten-Windsor (65): Laut der Royal-Expertin Ingrid Seward setzt der in Ungnade gefallene Ex-Prinz seine Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35) als Spioninnen ein, um an interne Informationen der königlichen Familie zu gelangen. Das berichtet die britische «The Sun».

Andrew wolle trotz seiner Verbannung aus dem königlichen Alltag den Kontakt zu seiner Familie aufrechterhalten. Nach den Enthüllungen von 2025 über Andrews Verstrickung in den Jeffrey-Epstein-Skandal hat König Charles III. (77) klargemacht, dass sein Bruder keine Rolle mehr in der königlichen Familie spielen wird.

Anscheinend gibt sich Andrew nicht geschlagen. Seine Hoffnung: Eines Tages könnten seine Töchter Beatrice und Eugenie ihm den Weg zurück in die königliche Familie ebnen. «Andrew hofft, dass sich die Wogen nach dem Epstein-Skandal irgendwann wieder glätten», so der Palastmitarbeiter zu «The Sun».

Schwester im Zwiespalt

Während Andrew nach wie vor isoliert ist, dürfen seine Töchter weiterhin ihre royalen Titel tragen. Sie nahmen sogar an offiziellen Anlässen teil, wie am Weihnachtsmorgen in der Kirche mit den Windsors.

Nur: Dieser Spagat zwischen Loyalität zu ihrem Vater und der Nähe zum Rest der königlichen Familie setzt den Schwestern offenbar zu. «Beatrice und Eugenie sind derzeit hin- und hergerissen. Einerseits wollen sie ihrem Vater den Rücken stärken. Andererseits möchten sie auch ein gutes Verhältnis zum König und dem Rest der Königsfamilie haben», erklärt der Palastmitarbeiter.

Andrews Verhalten bringt seine Töchter in eine schwierige Lage. Während sie versuchen, sich als mögliche Vertreter des Königs zu positionieren, stehen sie als Kinder des «schwarzen Schafs» der Familie unter verstärkter Beobachtung. Andrew selbst, von Mitarbeitern als «sehr egoistisch» beschrieben, scheint wenig Rücksicht auf diese Belastung zu nehmen.