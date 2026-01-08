Herzogin Meghan hat mit ihrer fruchtigen Konfi «Signature Fruit Spread» einen Umsatz von rund 36 Millionen Dollar gemacht. Sechs Jahre nach dem Megxit beweist sie ihren wirtschaftlichen Erfolg. Wie zufällig der Leak ihrer Zahlen ist, bleibt fraglich.

Darum gehts Meghan und Harry bauten seit 2020 ein erfolgreiches Business-Imperium auf

Meghans Konfi verkaufte fast eine Million Gläser, Umsatz: 36 Mio. US-Dollar

Lagerbestand Januar 2026: Noch 137’465 Gläser verfügbar, Rest ausverkauft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Zufall oder Taktik – wohl beides. Am 8. Januar ist es sechs Jahre her, dass Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) ihren Rücktritt als arbeitende Royals bekanntgaben. In die royale Geschichte ging ihr Entscheid als Megxit ein. Seit da schreibt das Ehepaar seine eigene Geschichte. Mit Tops und Flops. Er mit seiner Skandalbiografie «Spare» gemeinsam mit der Netflix-Skandaldoku «Harry & Meghan». Als Flop verbuchen müssen sie ihren Podcast «Archetypes» den niemand interessierte, er mit seiner Polo-Doku.

Nun überraschen geleakte Zahlen auf ihrer Website oder auch nur ein technischer Fehler, wie wirtschaftlich erfolgreich die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle mit ihrer Onlineseite «As Ever» ist, auf der sie ihre Produkte verkauft. Ihr Verkaufsschlager ist der «Signature Fruit Spread» – eine fruchtige Konfi aus Himbeeren, Erdbeeren und Aprikosen. Scheinbar hat sie davon fast eine Million Gläser verkauft und einen Umsatz von 36 Millionen US-Dollar erzielt, was umgerechnet rund 29 Millionen Franken entspricht, wie die «Times» schreibt.

Innerhalb weniger Stunden ausverkauft

Auch nach Abzug von Produktions- und Vertriebskosten dürfte der Gewinn bei mehreren Millionen Dollar liegen. Sie soll für dieses Jahr die Expansion vorantreiben wollen. Aktuell würden noch 137'465 Gläser vorrätig sein. Auch Honig und Kerzen hat sie unzählige verkauft. Von ihrem Erfolg war sie kurz nach der Einführung überrascht. «Wir dachten, das würde für ein paar Wochen reichen, doch innerhalb von Stunden war alles ausverkauft.»

Wer es von der Schweiz aus schon versucht hat, bei ihr zu bestellen, merkt eines: Kaum lanciert sie auf ihrer Onlineseite ein neues Produkt, ist es anscheinend innerhalb weniger Sekunden ausverkauft. Ihre weiteren Verkaufsschlager, ein Sauvignon blanc und ein Napa Valley Rosé, gehörten ebenso zu den beliebtesten Produkten. Meghans Wein wird Stand jetzt nicht in die Schweiz geliefert.

Am 9. Januar wird Prinzessin Kate 44

Als Unternehmerin ist die Herzogin erfolgreich, mit dem Briten-Prinzen und den gemeinsamen Kindern Archie (6) und Lilibet (4) lebt sie im kalifornischen Nobelort Montecito. Was bei Harry und Meghan zur grossen Herausforderung wird, ist die Versöhnung mit der Königsfamilie. Seit all den Vorwürfen der beiden gegen Mitglieder der Royals, auch direkt gegen König Charles III. (77) haben das Verhältnis in Stücke gerissen.

Da wirkt auch die technische Zahlenpanne von Meghans Business-Website nicht ganz zufällig. Seit Jahren nutzen sie und Harry Daten, die für die royale Familie wichtig sind, für eigene Schlagzeilen. Auch jetzt. Ein Tag vor dem 44. Geburtstag von Prinzessin Kate am 9. Januar. Diesen soll sie im Kreise ihrer Familie und im Beisein ihres Schwiegervaters, des Kings, feiern.