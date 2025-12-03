Herzogin Meghan ist zurück mit ihrer weihnachtlichen Special-Show auf Netflix. Dabei fällt einiges auf, wichtiges geht nicht auf. Ob Harry punktet oder durchfällt, erfährst Du hier.

Meghan veröffentlicht Netflix-Weihnachtsshow mit Champagner, Basteln und Kochen

Harry mag keine Randen, Fenchel, schwarze Oliven und eingelegtes Gemüse

Flavia Schlittler

Seit Mittwochmorgen, Punkt neun Uhr Schweizer Zeit, ist die von allen erwartete Weihnachtsshow von Herzogin Meghan (44) auf Netflix aufgeschaltet: «With Love, Meghan: Holiday Celebration».

Mit Rotwein, Champagner und Gin hangelt sie sich die 56 Minuten. Nicht nur als Tropfen für die Feierlichkeit, auch immer wieder in Form eines Social-Cüpli mit ihren Freundinnen Kelly und Lindsay, die sie zur Brunch-Party lädt. Alle im roten Seidenpyjama basteln Adventskränze.

Wer noch keinen hat, wird wohl auch weiter darauf verzichten. Wer einen hat, bekommt von Meghan den Tipp: So mager wie eine fettarme Hühnerbrust – ein Ästchen nach dem anderen in den Kranz stecken.

Parfüm für die Vierjährige

Voller Glitzer, Christbaumkugeln und zwei Lichterketten für den Weihnachtsbaum – eine kommt innen, eine aussen, für den optimalen Effekt. Den New Yorker Gastronomen und Bestsellerautor Will Guidara (56) macht sie mit der britischen Tradition des Knallbonbon-Ziehens vertraut. Gemeinsam basteln sie personalisierte Knallbonbons für die Kinder.

Für Sohn Archie (6) steckt sie neben Konfetti ein Spielzeugauto und einen Burger hinein. Für Tochter Lilibet (4) gibt es ein Lavendel-Parfüm, «weil sie gerade versucht, wie eine erwachsene Dame zu sein». Um den Gastronomen auch kulinarisch zu überraschen, hat die Herzogin für ihn kleine Windbeutel gebacken. Bei der Zubereitung meinte sie augenzwinkernd: «Die Konsistenz erinnert an Käsefondue».

Mit Tennisspielerin Naomi Ōsaka (28) bemalt sie Tassen und Teller. Richtig spannend wird es, als Meghan nach ein paar Cüpli bei Chefkoch und Buchautor Tom Colicchio (63) in der Küche in Plauderlaune gerät. Ihr erzählt sie, was ihr Ehemann Prinz Harry (41) nicht ausstehen kann: «Randen, Fenchel, schwarze Oliven und eingelegtes Gemüse. Er hasst das alles», lacht sie.

Harrys Hass-Salat

Denn genau das bereitet Colicchio zu, dazu noch ein paar Sardellen. Nach 51 Minuten steht auch Harry in der Küche. Ein Kuss auf Meghans Lippen, beste Laune. Beim Blick auf die Schüssel meint er lachend: «Mein absoluter Anti-Salat». Von dem probiert er nichts – aber von Meghans Gumbo, dem traditionellen Weihnachtsessen, mit dem sie aufgewachsen ist.

Der Eintopf mit Pouletschenkeln und scharfer Wurst wird von Harry probiert. «Wenn du dabei schwitzt, kriegst du ein Handtuch», witzelt Meghan. Sein Seitenhieb folgt zugleich: «Vielleicht nicht so gut wie der deiner Mutter, aber nahe dran.»

Meghans Weihnachtsspecial ist voller Glitzer und Glamour, Champagner, Rotwein, Gin und harmlosem Zuckerguss. Wie bei ihr beliebt, belehrt sie ausgezeichnete Gastronomen mit Kochtipps, appelliert, Komplimente zu machen und nett miteinander zu sein. Am Schluss stösst sie mit ihrem Team an: «Lasset die Feierlichkeiten beginnen», pröstelt Herzogin Meghan allen zu.