Mit Meghans neuer Netflix-Serie wirds festlich

Herzogin Meghan meldet sich im Dezember mit ihrer Netflix-Serie «With Love, Meghan» zurück. Passend zur Vorweihnachtszeit erscheint ein festliches Special.

Darum gehts Meghan Markle veröffentlicht Weihnachtsspecial ihrer Netflix-Serie am 3. Dezember

Herzogin teilt saisonale Tipps und Tricks für festliche Gestaltung

Im Sommer wurde bei Netflix die zweite Staffel von Herzogin Meghans (44) Lifestyle-Serie «With Love, Meghan» veröffentlicht. Schon länger ist bekannt, dass ein Weihnachtsspecial in diesem Jahr erscheinen soll. Jetzt haben Prinz Harrys (41) Ehefrau und der Streamingdienst angekündigt, wann es veröffentlicht wird.

Meghan soll bei den Weihnachtsvorbereitungen helfen

Passend zur Vorweihnachtszeit wird das Ganze unter dem Titel «With Love, Meghan: Holiday Celebration» am 3. Dezember erscheinen, wie sowohl die Herzogin als auch Netflix am 10. November ankündigen. Ein von Meghan auf Instagram veröffentlichtes Bild zeigt sie an einem festlich gedeckten Tisch. Sie zündet gerade eine Kerze an.

Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich auf althergebrachte Traditionen besinnen und gleichzeitig während der Weihnachtszeit neue erschaffen, schreibt Meghan zu dem Bild. Dazu verkündet sie ausserdem das Startdatum. Netflix liefert zumindest wenige weiterführende Infos. Die 44-Jährige soll mit «saisonalen Tipps und Tricks» dabei helfen, «die gemütlichste Zeit des Jahres noch besonderer zu machen».

Meghan wird demnach in das Zuhause ihrer kleinen Familie im kalifornischen Montecito einladen. Dort lebt sie mit Ehemann Harry und den beiden gemeinsamen Kindern. Sie möchte demnach zeigen, wie sie die Zeit mit Familie und Freunden «einprägsam und bedeutungsvoll» gestaltet. Geboten werden sollen etwa auch Anleitungen für gebastelte Geschenke und Rezepte. Was genau Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen bekommen, wird von dem Streamingdienst noch nicht verraten.

Die «Magie» von Traditionen wie «tollen Rezepten»

«Jeder einzelne Feiertag ist ein neues Abenteuer», verriet Meghan bereits im vergangenen Jahr der Zeitschrift «Marie Claire». Sie wünsche sich, dass ihr Sohn Archie und ihre Tochter Lilibet an Feiertagen wie Thanksgiving die «Magie» von Traditionen wie «tollen Rezepten, die sie mit einer prägenden Erinnerung verbinden», erleben. Zu Weihnachten stelle die Familie immer «Karotten für die Rentiere» vor die Tür. Vielleicht zeigt Meghan diese Tradition dann auch bei Netflix.

Mit ihrem Weihnachtsspecial tritt Herzogin Meghan in die Fussstapfen von Martha Stewart (84). Stewart begeisterte bereits zu Beginn der 1990er Jahre mit ihren Lifestyle-Sendungen rund um Weihnachten die Massen und festigte damit ihren Ruf als «Queen of Christmas». 1995 baute sie beispielsweise mit Miss Piggy ein Lebkuchenhaus, Jahre später backte sie Kekse mit Jennifer Garner (53). Welche Gäste Herzogin Meghan empfangen wird – und ob überhaupt – wird sich ab dem 3. Dezember zeigen.