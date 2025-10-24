DE
FR
«Muss schlimm gewesen sein»
Mitarbeiterin von Meghan kündigt nach nur drei Monaten

Herzogin Meghan verliert erneut eine wichtige Mitarbeiterin. Kommunikationschefin Emily Robinson schmeisst nach nur drei Monaten hin. Es ist bereits die zehnte Person in dieser Position seit dem Umzug des Paares nach Kalifornien.
Publiziert: 14:16 Uhr
|
Aktualisiert: 14:20 Uhr
1/5
Ist Meghan eine schwierige Chefin?
Foto: Samir Hussein/WireImage

Darum gehts

  • Meghans Kommunikationschefin Emily Robinson kündigt nach nur drei Monaten
  • Robinson war zuvor für Netflix-Serie «The Crown» tätig
  • Zehn Personen haben den Posten in fünf Jahren verlassen
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
spoton.png
Fynn Müller und SpotOn

Knall im Team von Herzogin Meghan (44). Der Job in ihrer Kommunikationsabteilung, den sie in den vergangenen fünf Jahren immer wieder neu besetzen musste, soll schon wieder frei sein. Emily Robinson hat offenbar nach nur drei Monaten gekündigt.

Die PR-Expertin war zuvor laut Medienberichten bei Netflix tätig – und zwar für die Erfolgsserie «The Crown». Im Juni stiess sie als neue Kommunikationschefin zur Herzogin von Sussex. Sie sollte die Medienstrategie für Meghan und ihren Gatten Prinz Harry (41) verantworten. Doch wie die «Daily Mail» berichtet, ist Robinson nun schon wieder weg.

«Sie ist keine, die schnell aufgibt»

Damit wäre Robinson bereits die zehnte Person auf diesem Posten, seit Harry und Meghan vor fünf Jahren Grossbritannien verlassen haben, um in Kalifornien ein neues Leben zu beginnen. Allerdings sollen zwei frühere Sprecher intern befördert worden sein – nicht alle Abgänge seien also Fluchten.

Ein Freund von Robinson erklärte der «Daily Mail» zu ihrem Abgang: «Es war ihre Entscheidung. Sie ist vor ein paar Wochen gegangen. Sie ist keine, die schnell aufgibt, also muss es für sie ziemlich schlimm gewesen sein, dass sie gegangen ist.»

Ein Sprecher des Paares würdigte Robinsons Leistung hingegen und sagte laut der britischen Zeitung: «Miss Robinson beaufsichtigte die projektbezogene Arbeit für eine sehr erfolgreiche Staffel von ‹With Love, Meghan› und leistete zusätzliche Unterstützung für die Produktionsfirma. Sie hat hervorragende Arbeit geleistet und diese Projekte mit grossem Erfolg abgeschlossen.» Die erste Staffel von Meghans Netflix-Format «With Love, Meghan» startete im März, im August erschien Staffel zwei.

Dass rund um Meghan und Harry immer wieder Personal wechselt, sorgt seit Jahren für Gesprächsstoff. Und es nährt die Gerüchte, die Herzogin sei «angeblich» eine besonders anspruchsvolle Chefin.

