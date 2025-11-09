Bond-Vibes in Beverly Hills: Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie die Popstars Adele und Mariah Carey feiern mit Kris Jenner eine rauschende Geburtstagsparty im 007-Stil.

1/8 Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen bei der Party an. Foto: DUKAS

Rund 300 Stars feierten in der 165-Millionen-Villa in Beverly Hills

Patricia Broder Redaktorin People

In Beverly Hills verwandelte sich die 165-Millionen-Villa von Jeff Bezos (61) am Wochenende in ein Set aus einem James-Bond-Film: Kris Jenner wurde 70 – und ihre Kinder organisierten auf dem Anwesen des Amazon-Gründers eine glamouröse Feier unter dem Motto «007(0)». Schwarz, Gold und ganz viel Glanz prägten die Party der Reality-Queen, an der rund 300 Stars aus der Showbranche mitfeierten.

Prinz Harry (41) und Ehefrau Herzogin Meghan (44) führten die illustre Gästeschar an: er im Smoking mit rotem Mohnblumen-Anstecker, sie in einem eleganten schwarzen Kleid mit Schleppe. Talkshow-Queen Oprah Winfrey (71) und ihre langjährige Freundin, TV-Moderatorin Gayle King (70), kamen im Partnerlook aus Satin und Leder. Hit-Sängerin Adele (37) funkelte in schwarzer Spitze an der Seite von Ehemann Rich Paul (44). Mariah Carey erschien ebenfalls mondän in Gold und Strass. Popstar Justin Bieber (31) trug zum dunklen Anzug eine dunkle Sonnenbrille. Die beiden Schauspielerinnen Sarah Paulson (50) und Naomi Watts (57) kamen Arm in Arm und wirkten dabei wie zwei Bond-Heldinnen auf geheimer Mission.

Kardashian-Clan im Party-Modus

Natürlich war auch Kris Jenners’ Familie prominent vertreten: Tochter Kim Kardashian (45) glitzerte in einem violetten, rückenfreien Kleid – mehr «Casino Royale» als Geburtstag. Ihre Schwester Kourtney (46) kombinierte Fransen mit Opernhandschuhen, Kendall (30) und Kylie Jenner (28) mischten Model-Coolness mit dekadentem Glamour. Corey Gamble (44), Kris Jenners’ langjähriger Partner, trug eine übergrosse Flasche Wein als Party-Accessoire mit sich.

Spekulationen um heimliche Hochzeit

«Ihre Kinder planen etwas ganz Besonderes, das sie wirklich ehrt», verriet ein Insider kürzlich dem «People»-Magazin. Das Bond-Thema der Feier biete dabei die perfekte Gelegenheit für Smoking- und Casino-Auftritte im Cocktailstil der 1960er-Jahre. Das US-Klatschportal Page Six sprach von einer «opulenten Bond-Sause», während im Vorfeld diverse US-Medien auch über eine spontane Hochzeit zwischen Kris Jenner und Partner Corey Gamble spekulierten – offiziell bestätigt wurde bisher nichts.

Zehn Jahre nach ihrer legendären Gatsby-Party zum 60. inszenierte sich Kris Jenner zum 70. erneut als Königin der Selbstvermarktung. «Ich habe so viele Seiten an mir. Ich kann die Freundin sein, die Mutter oder Grossmutter. Oder einfach jemand, der eine Umarmung bietet», sagte sie kürzlich im Gespräch mit der «Vogue». Am Abend ihres runden Geburtstags wurde sie zum strahlenden Geburtstags-Bond-Girl des Jenner-Kardashian-Clans.