Hat Kris Jenner etwa sechs Zehen? So sieht es zumindest auf einem neuen Bild aus, das die Reality-TV-Frau von sich postete. Fans machten Jenner sofort auf den Photoshop-Fail aufmerksam – denn das passiert nicht zum ersten Mal.

1/5 Hat Kris Jenner etwa sechs Zehen? Foto: Instagram/Kris Jenner

Darum gehts Kris Jenners Instagram-Post zeigt scheinbar sechs Zehen an ihren Füssen

Fans spekulieren über möglichen Photoshop-Fehler

Kim Kardashian gab 2021 Bildmanipulation bei Familienfoto im Disneyland zu Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Evelyne Rollason Redaktorin People

Die Füsse von Kris Jenner (69) erregen Aufmerksamkeit: Wer genau hinschaut, entdeckt beim neusten Instagram-Post des Reality-TV-Stars deutlich sechs Zehen an ihren Füssen!

Auf den von ihr selbst veröffentlichten Bildern posiert Kris Jenner auf einer Wendeltreppe in einem Kleid von Oscar de la Renta. Dazu trägt sie einfache schwarze Flipflops – aus denen sechs Zehen zu ragen scheinen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Scharfsinnige Fans bemerkten den sechsten Zeh schnell: «Du hast sechs Zehen??», wundert sich jemand, ein anderer User schreibt: «Hat sie sechs Zehen, oder halluziniere ich?» Ein Follower antwortet: «Du halluzinierst nicht!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Bilder postete Kris Jenner von der Geburtstagsfeier ihrer Mutter Mary Jo Campbell, die 91 Jahre alt wurde. Die Familie führte die Jubilarin in Beverly Hills zum Lunch aus. «Der schönste Tag, an dem ich den 91. Geburtstag meiner Mutter gefeiert habe. Mittagessen in ‹The Ivy›, umgeben von Liebe!», schreibt Jenner zur Bilderserie.

Nicht der erste Photoshop-Fail

Dass Kris Jenner tatsächlich sechs perfekte Zehen hat, ist unwahrscheinlich. Bei den Jenners hatten Fans bereits in der Vergangenheit mehrfach Photoshop-Patzer aufgedeckt.

In einer Parfümwerbung zeigten sich Kylie Jenner (27) und Kim Kardashian (44) auch schon mit sechs Zehen in offenen Pumps – Fans bemerkten dies sofort. Ein Sprecher der Kardashians erklärte darauf «Page Six», dass die Sechs-Zehen-Illusion kein Photoshop-Fauxpas sei, sondern vielmehr eine optische Täuschung aufgrund der seitlichen Neigung des Fusses.

Ein weiterer Photoshop-Fehler unterlief Kim Kardashian 2021: Sie gab im Nachhinein zu, dass sie auf einem Familienbild aus dem Disneyland neben ihrer eigenen Tochter Chicago (7) das Gesicht ihrer Nichte True Thompson (7) auf den Körper ihrer Nichte Stormi Webster (7) montiert hatte. Als die Fotomontage auffiel, postete Kardashian die Originalbilder.

Kim Kardashian ist Wiederholungstäterin

Ein Jahr später wurde Kim Kardashian vorgeworfen, ihr eigenes Bein auf einem Werbefoto für einen Skims-Bikini mit Photoshop bearbeitet zu haben – sie löschte darauf das Foto wieder.

Khloé Kardashian wurde 2023 für eine ähnliche Beinkorrektur kritisiert. Und Kourtney Kardashian geriet in Kritik, weil ihr Po in einem Kleid mit Animalprint unnatürlich gross wirkte.