Rapper Ray J hat angekündigt, mit US-Bundesbehörden zusammenzuarbeiten, um einen Prozess gegen seine Ex-Freundin Kim Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner anzustrengen.

Kim Kardashian und ihrer Mutter Kris Jenner werden schwerwiegende Taten vorgeworfen …

Das 2007 veröffentlichte Sexvideo wird als negativer Wendepunkt in Ray Js Leben bezeichnet

Jaray Fofana Redaktorin People

Jetzt könnte es Kim Kardashian (44) an den Kragen gehen. Die Anschuldigungen, die ihr Ex-Freund Ray J (44) am 24. September in einem Livestream äusserte, sind gravierend. Der 44-Jährige behauptete, er arbeite mit den US-Bundesbehörden zusammen. Diese würden demnach wegen möglicher krimineller Machenschaften gegen Kim Kardashian und deren Mutter Kris Jenner (69) ermitteln. Ray J behauptet weiter, die Anklage stehe unmittelbar bevor. Er verweist dabei auf das Rico-Gesetz, welches die straf- und zivilrechtliche Verfolgung von Personen erlaubt, die sich an kriminellen Organisationen beteiligen und wiederholt Verbrechen wie Mord, Erpressung oder Betrug begehen.

« MIR IST EGAL, WIE ALT DIE SCHEISSE IST! WAS IHR MIT MIR ABZIEHEN WOLLT, IST FAST SCHON UNMENSCHLICH UND ZUTIEFST ABSCHEULICH – SCHEISS DRAUF, NUR RASSISTISCH ZU SEIN – DAS IST FALSCH, DAS JEMANDEM ANZUTUN – IHR GLAUBT, IHR KÖNNT DIE LEUTE FÜR IMMER VERARSCHEN UND DAMIT DAVONKOMMEN! Rapper und Ex-Freund von Kim Kardashian, Ray J »

Der Rapper gab keine weiteren Erklärungen ab. Ein Clip mit seinen brisanten Äusserungen verbreitete sich jedoch rasend schnell im Netz. Ray J verwies auf die frühere Beziehung mit Kardashian und anhaltende Streitigkeiten, einschliesslich des 2007 veröffentlichten Sexvideos. Der Rapper beschrieb die Ermittlungen als «schlimmer» als die aktuelle Bundesanklage gegen Sean «Diddy» Combs (55, bekannt als P. Diddy). Bislang hat das US-Justizministerium diese Ermittlungen nicht bestätigt. Auch die Vertreter von Kim Kardashian hätten auf Anfragen für eine Stellungnahme noch nicht reagiert.

Der wahre Grund für den Hass?

Die Anschuldigungen kommen nicht von ungefähr. Der zweifache Vater bezeichnete das durchgesickerte Sexvideo nachträglich als negativen Wendepunkt in seinem Leben. «Das war wahrscheinlich das Schlimmste, was mir je passiert ist, wenn man von damals bis heute schaut», erzählte der Musiker im Juli in einem Podcast. «Es ist das Schlimmste, was je mit meinem Namen in Verbindung gebracht wurde. Es ist das Ekelhafteste, das Illegalste und das Geschmackloseste, besonders wenn man eine Tochter hat.»