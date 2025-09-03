Kim Kardashians Tochter North West sorgt erneut für Schlagzeilen. Ein sogenanntes «Single-Point-Piercing» ruft Kritiker auf den Plan. Fans äussern Bedenken über die Sicherheit und Angemessenheit für ein 12-jähriges Kind.

Fans sind empört, viele kritische Kommentare online

Es wird nicht ruhiger um Kim Kardashian (44) und ihre Tochter North West (12). Während es letzte Woche noch ihr Korsett war, das für Irritationen bei den Fans sorgte, wurde nun ein weiteres Detail entdeckt: ein Piercing an ihrer Hand. Dabei soll es sich um ein «Single-Point-Piercing» handeln, auch als «Dermal Anchor» bekannt. Anders als herkömmliche Piercings, die durch die Haut gestochen werden, sitzt ein «Single-Point-Piercing» wie ein kleiner Glitzerstein direkt auf der Haut. Es wird durch eine kleine Platte darunter verankert.

Fans zeigen sich empört. Kommentare wie «Sie ist 12. ‹WTF› macht Kim?» oder «Es sieht schon jetzt entzündet und schmerzhaft aus, armes Mädchen» kursieren auf Reddit. Blick sprach mit der Piercerin Sandy Jaspers (37) vom «True Body Art - Piercing & Tattoo Atelier» in Baden AG. Wir befragten sie zur Angemessenheit des entsprechenden Piercings bei der jungen North West: «Man benutzt die Hände ständig, beim Händewaschen oder wenn man sich in die Hosentaschen langt. Auch bei Erwachsenen empfehle ich ein solches Piercing nicht. Man müsste auf die Ethik und Moral eines Piercers hoffen, der so etwas nicht durchführt!»

Zu jung für solche Experimente?

Die Grenzen zwischen Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter werden zunehmend unschärfer. Vorpubertäre Mädchen stehen oft unter dem Druck, sich wie Teenager oder Erwachsene zu verhalten. In der Mode für Mädchen lasse sich zunehmend Einflüsse von Teenager-Trends beobachten, wie Crop-Tops oder BHs, die für Kinder in diesem Alter nicht notwendig sind.

Untersuchungen des von Studierenden geleiteten Think Tanks «Generation for Rights Over the World» zeigen den Einfluss auf, den soziale Medien und Werbung durch Influencer haben. Sie würden Kinder frühzeitig mit Schönheitsidealen konfrontieren. Filter auf Plattformen wie Instagram oder Snapchat würden verstärken, dass Kinder ihr Aussehen an gesellschaftlichen Normen ausrichten. Dies würde konstant Druck zur Selbstoptimierung ausüben. Kinder würden dadurch lernen, Anerkennung zunehmend mit äusserer Attraktivität zu verbinden.

Im Internet wird häufig diskutiert, dass Eltern eine wichtige Rolle dabei spielen, ihre Kinder zu schützen und sicherzustellen, dass sie sich altersgerecht kleiden und stylen. Einer Aufgabe, welcher Kim Kardashian und Ye (früher Kanye West) in den Augen vieler Fans nicht gut genug nachkommen. Ob das Piercing der 12-jährigen North West echt ist, lässt sich jedoch anhand des Fotos nicht eindeutig feststellen.