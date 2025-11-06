Die Herzogin von Sussex startet ihr grosses Comeback in einer 35-Millionen-Dollar-Komödie. Nach royalen Dramen und Skandalen sieht Hollywood dies als brillanten Schachzug zur Imageaufbesserung.

1/10 Von 2011 bis November 2017 spielte Meghan Markle in der erfolgreichen Serie «Suits» die Anwaltsgehilfin Rachel. Dies zeigt sie in einer Filmszene. Foto: USA Network

Darum gehts Meghan Markle kehrt nach acht Jahren Pause ins Hollywood-Rampenlicht zurück

Sie spielt sich selbst in Amazon-Komödie neben Stars wie Lily Collins

Meghans Gage für das Projekt beträgt bis zu 5 Millionen Dollar

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Inmitten von Verachtung, Spot und Skandalen rund um den geschassten britischen Ex-Prinzen Andrew (66) holt Herzogin Meghan (44) zum royalen Paukenschlag aus und verkündet ihr millionenschweres Hollywood-Comeback – nach acht Jahren Pause. Die Schwiegertochter von König Charles III. (76) steht in ihrer Heimatstadt Los Angeles gemäss Medienberichten für die Amazon-MGM-Komödie «Close Personal Friends» bereits vor der Kamera.

Da spielt die polarisierende Meghan Markle ausgerechnet sich selbst. Eine Rolle, die selbst in Hollywood überrascht und für die sie gemäss Schätzung eines Brancheninsiders bis zu 5 Millionen Dollar kassieren soll, plus Gewinnbeteiligung. Ein Mega-Deal, der ihr Image polieren soll und nach Flops bei Netflix und Spotify ihre letzte grosse Chance für ein echtes Comeback sein wird.

Meghans brillanter Schachzug

Die Story: Zwei Paare, eines berühmt, das andere normal, treffen im kalifornischen Santa Barbara aufeinander und freunden sich schnell an. Glamour, Ruhm und falsche Masken inklusive. Meghan mittendrin, charmant, selbstbewusst und entschlossen, die Kontrolle über ihr Rampenlicht zurückzugewinnen.

Meghan spielt an der Seite von Stars wie Lily Collins (36, «Emily in Paris»), Oscar-Preisträgerin Brie Larson (36, «Avengers»), Jack Quaid (33, «Oppenheimer») und Henry Golding (38, «Crazy Rich Asians»). Das Ensemble, das Glamour pur verspricht und in dem Meghan beweisen muss, dass sie mehr kann als kompromittierende Interviews zu geben und für negative Schlagzeilen zu sorgen.

Ihre letzte Hollywood-Chance

2017 verliess Meghan nach sieben Staffeln die Anwaltsserie «Suits», offiziell wegen ihrer damals frischen Beziehung zu Prinz Harry (41). Doch Insider verraten: Die heissen Szenen passten nicht ins Königshaus. Jetzt kehrt sie zurück zu dem, was sie liebt: Schauspiel, Rampenlicht und Selbstbestimmung. Hollywood nennt es einen brillanten Schachzug. Nach Eklats auf der Fashion Week und diversen Social-Media-Pannen wagt Meghan den Neustart – clever und mit Humor.

Ein Insider gegenüber «The Sun»: «Sie wurde mit Angeboten überhäuft, aber dieses Projekt fühlte sich richtig an.» Auch ihr blaublütiger Ehemann stehe hinter ihr. «Harry will nur, dass Meghan glücklich ist.» In Hollywood wird gejubelt: Meghan Markle ist zurück – teurer, glamouröser und entschlossener denn je.