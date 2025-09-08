Prinz Harry besucht diese Woche britische Wohltätigkeitsorganisationen – was Spekulationen über ein mögliches Treffen mit König Charles III. anheizt. Der Besuch fällt auf den dritten Todestag von Königin Elizabeth II.

1/5 Ein Bild aus besseren Zeiten: König Charles III. (damals noch Prinz Charles), Prinz Harry und Königin Camilla (damals noch Herzogin von Cornwall) bei einem gemeinsamen Spaziergang. Foto: Getty Images

Darum gehts Prinz Harry besucht Grossbritannien, Spekulationen über Treffen mit König Charles

Harry wünscht Versöhnung, sieht Verantwortung bei königlicher Familie

Letztes Treffen zwischen Harry und Charles fand im Februar 2024 statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Rückkehr von Prinz Harry (40) nach Grossbritannien hat Spekulationen über ein mögliches Treffen mit seinem Vater, König Charles III. (76), ausgelöst. Wie britische Medien berichten, wird der Prinz diese Woche seine in Grossbritannien ansässigen Wohltätigkeitsorganisationen besuchen. Der Termin fällt mit dem dritten Todestag von Königin Elizabeth II. (1926–2022) zusammen – und könnte eine Gelegenheit für eine längst überfällige Annäherung zwischen dem König und seinem entfremdeten Sohn bieten. Wie britische Medien berichten, hat Prinz Harry bereits das Grab seiner Grossmutter besucht. Kommt es zum Treffen mit seinem Vater, dem König?

Das spricht für ein Treffen – und eine Versöhnung

Seit Harry und seine Frau Meghan (44) ihre königlichen Pflichten aufgegeben und nach Kalifornien gezogen sind, gab es wenig Kontakt zur königlichen Familie. Die Beziehung verschlechterte sich weiter nach öffentlichen Kritiken des Paares am Königshaus. Das letzte Treffen zwischen Prinz Harry und König Charles III. fand im Februar 2024 statt, als der Prinz nach London flog, nachdem er von der Krebsdiagnose seines Vaters erfahren hatte.

Ein Hindernis für verbesserte Beziehungen war Prinz Harrys Gerichtsfall zur Wiederherstellung seines Polizeischutzes im Jahr 2020. Nach dessen Abschluss äusserte Harry jedoch den Wunsch nach Versöhnung. «Es bringt nichts, weiterzukämpfen», sagte er der BBC. «Das Leben ist kostbar. Ich weiss nicht, wie lange mein Vater noch hat.» Allerdings erklärte der Royal weiter: «Was ich nur schwer verzeihen kann und wahrscheinlich immer schwer verzeihen werde, ist die Entscheidung von 2020, die mich und meine Familie wissentlich in Gefahr bringt.» Dennoch scheint sich der Ton zu ändern. Im Juli wurde ein Treffen zwischen Vertretern von Harry und Meghan und dem Pressesprecher des Königs beobachtet, was auf eine mögliche Annäherung hindeutet.

Das spricht gegen ein Treffen

Die Enthüllungen in Prinz Harrys Memoiren «Spare» haben jedoch tiefe Wunden hinterlassen. Das Buch zeichnet ein Bild der königlichen Familie als rivalisierende Gruppe, die um öffentliche Gunst wetteifert. Es enthüllte auch Details privater Gespräche, einschliesslich eines zwischen dem König und seinen Söhnen: «Bitte, Jungs», zitiert Harry seinen Vater, «macht meine letzten Jahre nicht zu einem Elend.»

Trotz der Spannungen könnte Charles, der sich weiterhin einer Krebsbehandlung unterzieht, ein Interesse daran haben, mehr Zeit mit seinen Enkelkindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), zu verbringen. Allerdings befindet sich der Monarch während der Sommermonate auf Schloss Balmoral in Schottland.

Prinz Harry sieht die Verantwortung für eine mögliche Versöhnung bei seiner Familie. In seinem BBC-Interview betonte er, dass Versöhnung Wahrheit erfordere, und sein Rechtsstreit über den Polizeischutz habe die Wahrheit über seinen Kampf mit dem Palast offenbart. «Es wäre schön, jetzt den Versöhnungsteil zu haben», sagte er. «Wenn sie das nicht wollen, liegt das ganz bei ihnen.»