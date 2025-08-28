DE
FR
Abonnieren

Prinz Harry und König Charles
Vater-Sohn-Treffen nach 20 Monaten geplant

Prinz Harry plant offenbar, seinen Vater König Charles bei seiner Rückkehr nach Grossbritannien zu treffen. Die Beziehungen zwischen den beiden soll sich nach inoffiziellen Versöhnungsgesprächen verbessert haben.
Publiziert: 21:40 Uhr
|
Aktualisiert: 22:14 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Im September soll es zu einem Treffen zwischen Prinz Harry und seinem Vater König Charles kommen.
Foto: Samir Hussein/WireImage

Darum gehts

  • Prinz Harry plant Treffen mit König Charles nach 20 Monaten Funkstille
  • Beziehungen verbessert, Meghan bleibt in Kalifornien, William lehnt Versöhnung ab
  • Harry kehrt am 8. September für Wellchild Awards nach London zurück
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
bliki.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
BliKI und Saskia Schär

Prinz Harry (40) steht kurz davor, seinen Vater König Charles III. (76) nach 20 Monaten wiederzusehen. Zumindest, wenn es nach einem Bericht von «Mirror» geht. Der Herzog von Sussex plant, am 8. September nach London zurückzukehren, um an den Wellchild Awards teilzunehmen — einer Wohltätigkeitsveranstaltung, die er seit langem unterstützt. An besagtem Tag im September jährt sich zudem Königin Elizabeths II. (1928-2022) Tod zum dritten Mal.

Gemäss der britischen Zeitung, haben sich die Beziehungen zwischen Harry und dem König nach einem informellen Friedensgipfel mit Beamten des Buckingham Palastes verbessert. Eine US-Quelle sagte der Zeitung: «Es ist klar, dass es jetzt auf beiden Seiten eine Entschlossenheit gibt, ein Treffen geschehen zu lassen. Niemand behauptet, dass die breiteren Familienprobleme gelöst sind, aber es geht darum, mit Charles und Harry zu beginnen.» Das letzte Treffen der beiden fand Anfang 2024 statt.

«Es geht nicht um grosse Gesten oder inszenierte Treffen, sondern um ein einfaches, von Angesicht zu Angesicht geführtes Gespräch zwischen einem Vater und seinem Sohn», so die Quelle weiter.

Mehr zu den britischen Royals
Überraschende Gegenstände in Lady Dianas Zeitkapsel gefunden
Mit Video
Liess sie 1991 versiegeln
Überraschende Dinge in Lady Dianas Zeitkapsel gefunden
Kate und William vertreiben zwei Familien
Zügel-Drama bei den Royals
Kate und William vertreiben zwei Familien

König Charles hat seine Enkelkinder seit drei Jahren nicht mehr gesehen

Trotz der möglichen Annäherung zwischen Vater und Sohn bleibt die Beziehung zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (43) angespannt. Laut dem Bericht hat William jegliche Versöhnung mit seinem Bruder abgelehnt. Herzogin Meghan (44) wird voraussichtlich in Kalifornien bleiben und nicht mit nach Grossbritannien reisen. Der König hat seine Enkelkinder Archie (6) und Lilibet (4) seit Juni 2022 nicht mehr gesehen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen