Prinz Harry plant offenbar, seinen Vater König Charles bei seiner Rückkehr nach Grossbritannien zu treffen. Die Beziehungen zwischen den beiden soll sich nach inoffiziellen Versöhnungsgesprächen verbessert haben.

1/5 Im September soll es zu einem Treffen zwischen Prinz Harry und seinem Vater König Charles kommen. Foto: Samir Hussein/WireImage

Darum gehts Prinz Harry plant Treffen mit König Charles nach 20 Monaten Funkstille

Beziehungen verbessert, Meghan bleibt in Kalifornien, William lehnt Versöhnung ab

Harry kehrt am 8. September für Wellchild Awards nach London zurück

Prinz Harry (40) steht kurz davor, seinen Vater König Charles III. (76) nach 20 Monaten wiederzusehen. Zumindest, wenn es nach einem Bericht von «Mirror» geht. Der Herzog von Sussex plant, am 8. September nach London zurückzukehren, um an den Wellchild Awards teilzunehmen — einer Wohltätigkeitsveranstaltung, die er seit langem unterstützt. An besagtem Tag im September jährt sich zudem Königin Elizabeths II. (1928-2022) Tod zum dritten Mal.

Gemäss der britischen Zeitung, haben sich die Beziehungen zwischen Harry und dem König nach einem informellen Friedensgipfel mit Beamten des Buckingham Palastes verbessert. Eine US-Quelle sagte der Zeitung: «Es ist klar, dass es jetzt auf beiden Seiten eine Entschlossenheit gibt, ein Treffen geschehen zu lassen. Niemand behauptet, dass die breiteren Familienprobleme gelöst sind, aber es geht darum, mit Charles und Harry zu beginnen.» Das letzte Treffen der beiden fand Anfang 2024 statt.

«Es geht nicht um grosse Gesten oder inszenierte Treffen, sondern um ein einfaches, von Angesicht zu Angesicht geführtes Gespräch zwischen einem Vater und seinem Sohn», so die Quelle weiter.

König Charles hat seine Enkelkinder seit drei Jahren nicht mehr gesehen

Trotz der möglichen Annäherung zwischen Vater und Sohn bleibt die Beziehung zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (43) angespannt. Laut dem Bericht hat William jegliche Versöhnung mit seinem Bruder abgelehnt. Herzogin Meghan (44) wird voraussichtlich in Kalifornien bleiben und nicht mit nach Grossbritannien reisen. Der König hat seine Enkelkinder Archie (6) und Lilibet (4) seit Juni 2022 nicht mehr gesehen.