Ach wie schön. Der Himmel hängt voller Geigen, und Herzogin Meghan schwärmt in ihrer zweiten Netflix-Staffel «With Love, Meghan» von Zwiebelringen und Prinz Harry.

1/7 Seit dem 26. August ist die zweite Netflix-Staffel «With Love, Meghan» der polarisierenden Herzogin auf dem Streamingdienst abrufbar. Foto: JAKE ROSENBERG/NETFLIX

Darum gehts Zweite Netflix-Staffel «With Love, Meghan» ist online und bietet Entertainment

Meghan gibt private Einblicke in ihr Leben mit Prinz Harry

Acht neue Folgen, je rund 30 Minuten lang, mit Glamour und Lifestyle Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Das Warten hat ein Ende! Seit Dienstagmorgen um 9 Uhr unserer Zeit ist die zweite Netflix-Staffel «With Love, Meghan» online – und die Royal-Fans wie auch die Hater bekommen eine süss-saure Portion Entertainment. Herzogin Meghan (43) glänzt in ihren neuen acht Folgen, die je rund 30 Minuten dauern, voller Glamour, Unterhaltung und überraschend privaten Einblicken.

In ihrer übertrieben inszenierten «Oh my God»-Manier sorgt Meghan für jede Menge Fremdschämmomente und amüsante Anekdoten. Dabei plaudert sie erstaunlich private Details über ihr Leben mit Prinz Harry (40) aus. Die erste Folge ihrer Koch- und Lifestyle-Show trägt den Titel «Ein süsses und herzhaftes Abenteuer». Gemeinsam mit ihrem guten Freund und Make-up-Artisten Daniel Martin (51) lädt sie die US-Spitzenköche David Chang (48) und Christina Tosi (43) ein.

Was sind Seidenhühner?

Meghan ruft zum spielerischen Wettbewerb auf: Alle sollen Blumengestecke gestalten, natürlich wird ihres als schönstes bewertet. In der Küche karamellisiert sie Zwiebelringe, während die Profis ihre Kochkünste loben. «Was sind Seidenhühner?», fragt Chang auf dem Weg zum Federvieh in Meghans Garten – und gibt den Tipp, dass Spiegeleier perfekt gelingen, wenn man sie dämpft statt brät. Niveau? Ganz klar: Meghan liebt die Stars auf Augenhöhe, selbst spielt sie die Hauptrolle.

Doch zwischen Glamour und Inszenierung gibt sie auch Privates preis. Sie verrät, dass Harry ihr beim dritten Date in Botswana seine Liebe gestanden habe, als erster. Selbst ist er in der zweiten Staffel nur auf Fotos zu sehen, persönlich nicht. An England vermisse Meghan lediglich einen Radiosender – ein subtiler Seitenhieb gegen die königliche Familie. Ausserdem spricht sie offen über die dreiwöchige Trennung von Archie (6) und Lilibet (4). Wohl bezogen auf die Zeit nach dem Tod von Queen Elizabeth II., als sie und Harry in London waren und die Kinder zu Hause, im kalifornischen Nobelort Montecito blieben.

Meghan und Chrissy waren Moneygirls

Für Aufsehen sorgt der Besuch ihrer Freundin, Ex-Topmodel Chrissy Teigen (39). Die beiden sind seit über 20 Jahren befreundet. Teigen hatte sich 2021 öffentlich für zehn Jahre altes Cyber-Mobbing entschuldigt. In Meghans für den Dreh gemieteter Luxusküche schwelgen die Multimillionärinnen in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit als «Moneygirls» aka Kofferträgerinnen in der US-Version von «Deal or No Deal».

«With Love, Meghan» Staffel 2 ist damit eine Mischung aus Koch- und Lifestyle-Show, royalen Einblicken, Glamour und persönlichen Geschichten. Charmant, überdreht und manchmal peinlich und harmlos. Nicht wunderlich ist die Staffel ab sieben Jahren empfohlen. Meghan, die Königin der Absurditäten, ist zurück.