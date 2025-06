Seit Beginn des Jahres gibt Herzogin Meghan immer intimere Einblicke in ihr Privatleben. Dabei wurden nun auch vor Kurzem erstmals die Gesichter ihrer beiden Kinder öffentlich gezeigt. Warum? Vor allem Prinz Harry dürfte dafür einen bestimmten Grund haben.

Beziehung zwischen Harry und Royal Family seit Jahren zerrüttet

Es ist eine traurige Geschichte: Das Verhältnis zwischen Prinz Harry (40) und seiner Familie ist seit Jahren zerrüttet, Kontakt hat er praktisch zu niemandem der Royal Family mehr. Inzwischen soll nicht einmal sein Vater König Charles (76) auf Briefe oder Anrufe seines Jüngsten reagieren.

Die Funkstille zwischen dem Herzog von Sussex und dem britischen Monarchen bedeutet allerdings nicht nur, dass König Charles seinen Sohn nicht mehr sieht, sondern auch seine beiden Enkelkinder Archie (6) und Lilibet (4) nicht mehr zu Gesicht bekommt. Die kleine Lilibet hat der König noch nie persönlich getroffen.

Können Bilder auf Instagram den König umstimmen?

Seit Anfang des Jahres hat Herzogin Meghan (43) nun einen eigenen Instagram-Account und gibt dort vermehrt private, ja teils sogar intime Einblicke in ihren Alltag und ihr Privatleben. Während die Kinder bislang kaum zu sehen waren oder nur von hinten abgelichtet wurden, erschienen in den vergangenen Wochen immer mehr Aufnahmen von Archie und Lilibet, auf denen man ihre Gesichter sieht. Woher kommt der Sinneswandel?

Ein Insider erklärt gegenüber dem «Mirror», dass vor allem Prinz Harry damit eine gezielte – und etwas traurige – Strategie verfolge: «Er hofft verzweifelt, dass der König die Bilder von Archie oder Lilibet sieht und realisiert, was er verpasst.» Prinz Harrys Herz soll «gebrochen» sein und das Teilen von Fotos seiner Kinder soll ein letzter verzweifelter Versuch in Richtung Königsfamilie sein, diese dazu zu bewegen, mit Harry in Kontakt zu treten.

Schon nach seiner letzten Niederlage vor Gericht gab Prinz Harry in einem Interview zu Protokoll, sich eine Aussprache und eine Versöhnung mit seiner Familie – insbesondere König Charles – zu wünschen, denn: «Ich weiss nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt.»

Kein Polizeischutz, keine Familienreise nach England

Seit Prinz Harry aber keinen Polizeischutz mehr in Grossbritannien bekommt, hält er sich nur noch selten in seinem Heimatland auf. Und seine Kinder kommen erst recht nicht, wie Prinz Harry betont. Solange die Sicherheit seiner Familie – seiner Ehefrau Herzogin Meghan, Sohn Archie und Tochter Lilibet – nicht gewährleistet ist, werden die vier nicht gemeinsam nach England reisen.

Um Polizeischutz zu erhalten, zog Prinz Harry sogar in London schon vor Gericht – ohne Erfolg. Dass seine Kinder ihren Grossvater somit vorerst nicht sehen können, schmerzt den Herzog von Sussex.