1/6 Prinz Harry, Herzogin Meghan und die beiden Kinder Archie und Lilibet besuchten am 4. Juni das Disneyland. Foto: Instagram/meghan

Darum gehts Prinz Harry und Familie feiern Lilibets Geburtstag im Disneyland

Prominente Gäste erhalten exklusive Führungen und Zugang zu besonderen Bereichen

VIP-Erlebnis kostet zwischen 2500 und 4000 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Ein Trip ins Disneyland gehört wohl zu jenen Wünschen, die so ziemlich jedes Kind hat. Für Archie (6) und Lilibet (4) ging er am 4. Juni in Erfüllung. Gemeinsam mit Papa Prinz Harry (40) und Mama Herzogin Meghan (43) feierten sie den vierten Geburtstag von Lilibet am «glücklichsten Ort der Erde».

Wie dieser Besuch für die nicht ganz alltäglichen Gäste verlief, das meint ein Insider zu wissen und hat nun gegenüber dem «Hello!»-Magazin ausgepackt. Demnach gibt es für solch hochkarätige Gäste jeweils ein ganz spezielles Programm. «Prominente Gäste werden in der Regel von einem persönlichen Tourguide hinter die Kulissen gefahren, damit sie sich nicht durch die Menschenmassen im Park drängen müssen und sie können die Eingänge für Mitarbeiter hinter den Kulissen nutzen, um zu den Fahrgeschäften zu gelangen», so der Insider.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mehrere Tausend Franken für die Sonderbehandlung

Lange in der Schlange stehen? Nicht bei den Sussexes. Auch die Verpflegung müssten sie demnach nicht selbst organisieren, sondern einfach beim Tourguide bestellen. Er, respektive sie, sei auch dafür verantwortlich, die gut betuchten Besucher dahin zu bringen, wo sie es sich wünschen.

Eines dieser Orte war dem Insider nach gar die einstige Wohnung des Imperium-Gründers Walt Disney. «Das Foto, das von ihnen auf dem Balkon aufgenommen wurde, entstand in Walts Wohnung über der Attraktion ‹Pirates of the Caribbean›, die sie auch hätten besichtigen können. Wahrscheinlich haben sie entweder in Walts Wohnung oder im Club 33 zu Mittag gegessen, einem sehr exklusiven Disney-Club».

All diese Sonderleistungen kommen natürlich mit dem entsprechenden Preisschild. 3000 bis 5000 Dollar, umgerechnet also etwas zwischen 2500 und 4000 Franken, müssen für das exklusive Angebot gerechnet werden. Für Normalos eher viel, für die Sussexes ein Taschengeld.