Prinz Harry überrascht mit Umwelt-Auftritt in China

Klimawandel kostet Weltwirtschaft laut Harry jährlich 143 Milliarden US-Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Eine Woche nach seinem siebten Hochzeitstag mit Herzogin Meghan (43) sorgte Prinz Harry (40) für eine echte Überraschung: Der jüngere Sohn von König Charles III. (76) tauchte völlig unangekündigt in Shanghai auf. Am 26. Mai hielt er dort eine Grundsatzrede bei der Trip.com Group Envision Global Conference und moderierte gleichzeitig den dortigen Travalyst Executive Summit.

Die Reise nach China steht ganz im Zeichen von Harrys eigener Umweltinitiative Travalyst, die er selbst 2019 gegründet hatte. Der Royal nutzte seinen jüngsten Auftritt für einen eindringlichen Appell an die asiatisch-pazifische Reisebranche: Sie solle nachhaltigen Tourismus und Klimaziele unterstützen. Später veröffentlichte er einen Video-Mitschnitt seiner Rede.

«Klimawandel ist ein wirtschaftlicher Notfall»

Mit seinen Worten wurde Harry deutlich: «Der Klimawandel ist nicht nur eine Umweltherausforderung – er ist ein kritischer wirtschaftlicher Notfall, der die Weltwirtschaft jährlich 143 Milliarden Dollar kostet.»

Dann teilte der 40-Jährige eine persönliche Lebenserfahrung: «Jetzt ist der Moment für die Industrie, ihr Engagement zu stärken, eine Kraft für das Gute zu sein. Herausforderungen werden zweifellos aufkommen. Aber wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann ist es, dass bedeutungsvoller Wandel nie leicht kommt.» Das wahre Mass des Einsatzes zeige sich erst, wenn der Weg schwierig werde. Man dürfe niemals aufgeben.

Prinz Harry in China, König Charles in Kanada

Das Timing von Harrys Shanghai-Trip ist bemerkenswert – nahezu zeitgleich landeten sein Vater Charles und Königin Camilla (77) in Ottawa für einen historischen Kanada-Besuch. Es ist das erste Mal, dass Charles als König kanadischen Boden betritt. Am Tag darauf wird er der Parlamentseröffnung des Landes beiwohnen. Für Harry ist es die erste China-Reise überhaupt. Sein Bruder Prinz William (42) hatte das Land 2015 besucht.

Während Harry in Shanghai weilte, zeigten sich seine Frau Meghan und Tochter Prinzessin Lilibet (3) am 25. Mai beim gemeinsamen Imkern. Meghan postete das Video in ihrer Instagram-Story - unterlegt mit dem Hit «Sugar, Sugar» von The Archies.