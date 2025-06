Herzogin Meghan teilt zum Vatertag emotionale Aufnahmen von Prinz Harry mit den Kindern Archie und Lilibet. Dabei gewährt sie seltene Einblicke in das Familienleben der Sussexes in Kalifornien und macht Ehemann Harry süsse Komplimente.

1/12 Unveröffentlichte Bilder zum Vatertag: Prinz Harry hält sein Baby im Arm. Ob es sich dabei um Lilibet oder Archie handelt, ist schwer zu sagen. Foto: Instagram/meghan

Darum gehts Meghan veröffentlicht emotionalen Vatertags-Beitrag mit Bildern von Harry und Kindern

Video zeigt seltene Einblicke in Familienalltag der Sussexes in Kalifornien

Archie ist 6 Jahre alt, Lilibet 4 Jahre alt

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Zum britischen Vatertag, der dieses Jahr am Sonntag, 15. Juni, gefeiert wurde, hat Herzogin Meghan (43) einen emotionalen und äusserst privaten Beitrag auf Instagram gepostet. In einem Video zeigt sie bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Prinz Harry (40) mit ihren beiden Kindern Prinzessin Lilibet (4) und Prinz Archie (6). Meghan bezeichnet Harry in der Caption als «den Besten» und wünscht «unserem Lieblingskerl einen frohen Vatertag».

Das Video zeigt Harry beim Kuscheln mit seinen Kindern im Babyalter, beim Spielen am Strand und auf einer Schaukel. Auch beim Velofahren mit Archie oder am Meer ist der royale Papa mit seinen Kindern zu sehen. Die Aufnahmen geben einen seltenen Einblick in das Leben der Familie seit ihrem Umzug nach Kalifornien im Jahr 2020.

In den letzten Monaten gewährten Harry und Meghan vermehrt Einblicke in ihr Privatleben. Dies ging einher mit einer verstärkten Präsenz Meghans in den sozialen Medien. Viele ihrer Posts zeigen Szenen aus ihrem Leben in Montecito, darunter bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Archie und Lilibet.

Bruder Prinz William lässt sich von seinen Kindern knuddeln

Auch in Harrys alter Heimat wurde der Vatertag gefeiert – der Kensington-Palast veröffentlichte dazu Fotos von Prinz William (42) mit seinen drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Die Bilder zeigen die Familie in inniger Umarmung und beim ausgelassenen Spielen im Gras.

Die Aufnahmen wurden von Josh Shinner gemacht, einem Vertrauensfotografen der Familie. Dies stellt eine Abkehr von der Tradition dar, da Herzogin Kate in den vergangenen Jahren oft selbst die Kamera für Familienfotos in die Hand genommen hatte.