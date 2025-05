Prinz Harry verliert Streit um Sicherheitsschutz

Prinz Harry verliert sein Berufungsverfahren um Sicherheitsmassnahmen in Grossbritannien. Der Herzog von Sussex argumentierte, er könne seine Familie nicht sicher in sein Heimatland bringen, ohne staatlichen Polizeischutz.

Prinz Harry muss am Freitag (2. Mai) eine Niederlage vor Gericht einstecken. Foto: Getty Images

Darum gehts Prinz Harrys Berufung für mehr Schutz abgelehnt

Gericht überzeugt nicht von Harrys Sicherheitsargumenten

Harrys Kinder Archie (5) und Lilibet (3) betroffen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Rückschlag für Prinz Harry (40) vor Gericht: Wie britische Medien berichten, wurde seine Berufung vom Court of Appeal abgelehnt. Der Herzog von Sussex hatte die Entscheidung des Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures (Ravec) angefochten, ihm bei Aufenthalten in Grossbritannien einen geringeren Schutz zu gewähren.

Harry argumentierte, er könne seine Kinder Archie (5) und Lilibet (3) sowie seine Frau Meghan (43) nicht sicher nach Grossbritannien bringen ohne den vollen polizeilichen Schutz auf Staatskosten.

Gericht wurde nicht überzeugt

Vor dem Berufungsgericht hatten Harrys Anwälte im April vorgebracht, der Prinz sei «für eine minderwertige Behandlung ausgewählt» worden. Sie betonten, seine «Sicherheit und sein Leben stehen auf dem Spiel». Diese Argumentation konnte das Gericht jedoch nicht überzeugen.

Die Entscheidung ist ein herber Rückschlag für Harry in seinem Bemühen um mehr Sicherheit in seiner alten Heimat. Er habe erreichen wollen, dass seine Kinder ihre britischen Wurzeln kennenlernen können. Ohne angemessenen Schutz sieht er dafür offenbar keine Möglichkeit.

Das Urteil dürfte die angespannten Beziehungen zwischen Harry und der königlichen Familie weiter belasten. Seit seinem Rückzug als aktives Mitglied der Royals 2020 hatte es immer wieder Konflikte um Harrys Status und Sicherheit gegeben.