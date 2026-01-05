Am 7. März 1981 traf Lady Diana in London erstmals auf Grace Kelly. Die 19-Jährige war so nervös, dass sie in Tränen ausbrach. Getröstet wurde sie von der Hollywood-Ikone selbst.

Darum gehts Lady Diana erschien 1981 in London erstmals nach Verlobung öffentlich

Fürstin Grace tröstete die überforderte Diana in der Damentoilette

1982 starb Grace, 1997 verunglückte Diana – beide bei Autounfällen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Als die 19-jährige Lady Diana Spencer (1961-1997) am 7. März 1981 zum ersten Mal nach ihrer Verlobung mit dem heutigen König Charles III. (77) öffentlich auftrat, sorgte sie für grosses Aufsehen. In einem schwarzen, schulterfreien Abendkleid von David und Elizabeth Emanuel erschien sie bei einer Benefizveranstaltung in der Londoner Goldsmiths' Hall. Blitzlichter flackerten, die Medien waren begeistert – und der Name Diana Spencer dominierte die Schlagzeilen. Doch hinter den Kulissen war die zukünftige Prinzessin von Wales ein Nervenbündel, wie die «Daily Mail» berichtet.

Laut J. Randy Taraborrelli (69), Autor von «Grace, Once Upon a Time: Behind The Fairy Tale Of Princess Grace And Prince Rainier», war Diana von der Aufmerksamkeit überwältigt. «Selbst wenn sie in einem hochgeschlossenen Kleid erschienen wäre, hätte sie für Aufsehen gesorgt. Aber Diana war noch nicht an den Medienrummel gewöhnt, falls man sich überhaupt jemals daran gewöhnen kann», schrieb Taraborrelli.

Die damals 51-jährige Fürstin Grace (1929-1982) bemerkte, dass die künftige Prinzessin Diana regelrecht in Panik war. Gemeinsam mit ihrer Begleiterin Gwen Robyns führte sie die junge Verlobte in die Damentoilette. Dort brach Diana, während Grace ihr Make-up auffrischte, in Tränen aus. Sie klagte, wie erdrückend es sei, ständig im Mittelpunkt zu stehen und keine Privatsphäre mehr zu haben. Grace, die selbst die Höhen und Tiefen eines Lebens im Rampenlicht kannte, tröstete Diana mit den Worten: «Mach dir keine Sorgen, Liebes. Es wird nur noch schlimmer.»

Traurige Parallelen

Dieser denkwürdige Moment markierte den Beginn einer kurzen, aber intensiven Verbindung zwischen den beiden Frauen. Knapp vier Monate später war Grace bei der Hochzeit von Charles und Diana in der St. Paul’s Cathedral in London anwesend. Gemeinsam mit ihrem Sohn, dem heutigen Fürsten Albert (67), vertrat sie das Fürstentum Monaco, da ihr Mann, Fürst Rainier (1923-2005), krankheitsbedingt nicht reisen konnte. Als Hochzeitsgeschenk überreichten sie dem frisch verheirateten Paar einen schlichten silbernen Bilderrahmen, den Diana als «wunderschön» bezeichnete.

Doch das Schicksal hatte Tragisches für beide Frauen vorgesehen. Am 18. September 1982 nahm Diana, nur drei Monate nach der Geburt von Prinz William (43), an der Beerdigung von Fürstin Grace teil. Grace war bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Weniger als 15 Jahre später, am 6. September 1997, stand die Welt erneut still: Prinzessin Diana verlor ebenfalls bei einem Autounfall ihr Leben. Zum Abschied nahm auch Prinz Albert von Monaco an ihrer Trauerfeier in der Westminster Abbey teil.