Sogar Beatrice und Eugenie sind dabei: Die britische Königsfamilie hat sich beim Spaziergang zum Weihnachtsgottesdienst gezeigt. Laut einem Palastinsider sei die Stimmung angespannt.

König Charles und Familie besuchten Weihnachtsgottesdienst in Sandringham

Andrew und Sarah Ferguson wegen Epstein-Verbindungen nicht zu Feier eingeladen

König Charles (77) und Königin Camilla (78) haben sich zusammen mit ihrer Familie beim traditionellen Spaziergang zum Weihnachtsgottesdienst den wartenden Fans gezeigt. Und die Menschenmenge in Sandringham wurde nicht enttäuscht, Charles und seine Verwandten winkten ihren Anhängern bestens gelaunt zu, wie auf Bildern zu sehen ist.

Das Thronfolgerpaar Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) wurde von seinen drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) begleitet. Die Prinzessin von Wales präsentierte eine braune Jacke, die sie mit einem Seidenschal und einem Designerhut ergänzte. Noch mehr ins Auge stach Königin Camilla. Sie trug einen festlich roten Mantel und einen farblich passenden Hut, als sie neben dem lächelnden König Charles herging.

Die Fans der Royals durften sich auch über den Anblick zweier Nichten des Königs freuen, bei denen es ungewiss war, ob sie sich zeigen würden: Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) sind zu dem Familientreffen erschienen. Ihre Eltern dagegen sind nicht willkommen. Andrew Mountbatten-Windsor (65) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) stehen wegen ihrer Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) nicht mehr auf der Gästeliste für das royale Weihnachtsfest.

Nervöse Stimmung bei den Royals

Ein Palastmitarbeiter äusserte gegenüber «Bild»: «Alle sind nervös, weil niemand genau weiss, wie die Feierlichkeiten ablaufen werden. Es herrscht gespannte Stimmung innerhalb der Familie.» Gegen 11 Uhr Ortszeit machten sich die Royals, angeführt von König Charles III. und Königin Camilla (78), auf den Weg zur Kirche, die nur wenige Gehminuten vom Sandringham House entfernt liegt.

Für die Feiertage versammelt sich die britische Königsfamilie traditionell auf dem royalen Anwesen in Sandringham. Nach ihrem Kirchenbesuch am ersten Weihnachtsfeiertag kehren sie in die Residenz zurück, wo sie britischen Medienberichten zufolge ein Festessen mit Truthahn, Kartoffeln und Gemüse geniessen.

Am Nachmittag versammelt sich die Familie dann, um die Weihnachtsansprache von König Charles im Fernsehen zu verfolgen, gefolgt von einem Nachmittagstee mit zahlreichen Desserts.