- Neue Vorwürfe gegen Prinz Andrew sorgen für Druck auf den Palast
- Trotz Entzug seiner Titel schützt ihn jemand vor der MET Police
- Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) in Schlagzeilen
Immer wieder tauchen neue Vorwürfe gegen den Bruder von Briten-König Charles III. (77) auf. Gleichzeitig werden aber auch die Stimmen hinter den Palastmauern und beim Volk lauter, die fordern: Zieht den gefallenen Sexgrüsel-Ex-Prinzen endlich zur Verantwortung. Seine royalen Titel und Ehren ist er zwar los. Auch seinen «Palast» muss er verlassen. Obschon wohnsitzlos und ehrlos – trotzdem gibt es offenbar immer noch jemanden, der seine schützende Hand über ihn hält und verhindert, dass Andrew von der legendären MET Police endlich einmal genauer auf den Zahn gefühlt wird? «RoyalTea» geht dem auf den Grund.
Ausserdem schauen Flavia Schlittler und René Haenig, wo Prinz Harrys (41) Haare bei seinem aktuellen Besuch in London abhandengekommen sind. Und wir blicken skeptisch auf Herzogin Meghans (44) Eier. Denn die könnte sie demnächst auf Netflix präsentieren.