Darum gehts
- Prinzessinnen Beatrice und Eugenie vom Royal Ascot 2026 ausgeschlossen
- Grund für Ausschluss: Epstein-Skandal und mögliche finanzielle Verstrickungen
- Royal Ascot: Teilnahme an Kutschenprozession und Royal Box verweigert
Das Royal Ascot gilt als das prestigeträchtigste Pferderennen in Grossbritannien. Dabei sein zu dürfen, ist für die High Society eine Selbstverständlichkeit.
Normalerweise waren Prinzessin Beatrice (37) und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (36) jedes Jahr gerngesehene Gäste. Bis ihr Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66) für einen der grössten Skandale des britischen Königshauses sorgte. Er verlor Ehrungen, Titel, Ansehen und sein Daheim und reisst seine Töchter nun mit in den Abgrund.
Kein Royal Ascot für die York-Schwestern
Denn wie die «Mail on Sunday» berichtet, hat der Buckingham-Palast entschieden, die Schwestern «auf absehbare Zeit» von öffentlichen Veranstaltungen auszuschliessen – und dazu gehört auch Royal Ascot.
Das traditionsreiche Gesellschaftsereignis war einst ein Highlight im Kalender ihrer verstorbenen Grossmutter, Königin Elizabeth II. Den beiden Prinzessinnen wurde nicht nur der Zugang zur Royal Box verweigert, sondern auch die Teilnahme an der berühmten Kutschenprozession untersagt, bei der hochrangige Royals feierlich in den Royal Enclosure einziehen.
Hintergrund des drastischen Schritts ist der Epstein-Skandal, der weiterhin Wellen schlägt. Die Namen der Schwestern tauchten in mehreren Unterlagen auf. «Ernsthafte Fragen» zu ihren Verbindungen zu Jeffrey Epstein und mögliche finanzielle Verstrickungen sollen laut Insidern im Raum stehen.
Vor allem Beatrice ist untröstlich
Ein Insider sagte der «Daily Mail»: «Ich habe mit einem Freund gesprochen, der in Ascot arbeitet. Er sagte, den beiden sei mitgeteilt worden, dass sie dieses Jahr nicht teilnehmen dürfen.» Besonders Beatrice soll die Entscheidung hart getroffen haben: «Beatrice hat es am schwersten getroffen. Sie wurde von all dem völlig überrascht.»
Im Vorfeld soll es im Palast intensive Beratungen gegeben haben. Diskutiert wurde, welche Rolle Beatrice und Eugenie in Zukunft innerhalb der königlichen Familie spielen können. Der aktuelle Ausschluss vom Royal Ascot ist offenbar Teil einer grösseren Strategie, um die Konsequenzen des Epstein-Skandals für die Royals zu begrenzen.