Neue Fotos zeigen Andrew Mountbatten-Windsor mit mutmasslichen Epstein-Opfern auf seinem Schoss. Die Bilder stammen aus Epsteins New Yorker Villa und wurden von der US-Justiz am 9. März 2026 veröffentlicht.

US-Justiz veröffentlicht Fotos von Andrew Mountbatten-Windsor in Epsteins Anwesen

Bilder zeigen ihn mit jungen Frauen, Gesichter der Opfer geschwärzt

Silja Anders Redaktorin People

Neue brisante Fotos von Andrew Mountbatten-Windsor (66), dem ehemaligen Herzog von York, sind von der US-Justizbehörde veröffentlicht worden. Die Bilder zeigen ihn offenbar in engem Kontakt mit zwei jungen Frauen in Jeffrey Epsteins (1953-2019) berüchtigtem Anwesen in Manhattan. Laut «Mirror» stammen die Fotos aus den sogenannten Epstein Files, einem Datensatz von rund 180'000 Bildern, die unter dem Epstein Files Transparency Act freigegeben wurden.

Ein Bild zeigt einen Mann, der Mountbatten-Windsor ähnelt, in einem blauen Hemd und grauen Kapuzenpullover. Er hat die Arme um eine blonde Frau gelegt, die auf seinem Schoss sitzt. Ihr Alter bleibt unklar, da die Gesichter aller Frauen, die als Opfer Epsteins gelten, von der Justiz geschwärzt wurden. Ein zweites Foto zeigt denselben Mann mit einer anderen jungen Frau, die hinter ihm steht und ihre Arme um seinen Hals gelegt hat. Um wen es sich bei den Damen handelt, ist nicht bekannt.

Jahrelanger, enger Kontakt zwischen Epstein und Andrew

Beide Fotos scheinen im Esszimmer von Epsteins opulentem Stadthaus in New York aufgenommen worden zu sein. Auffällig ist die rot-weiss gestreifte Tischdecke im Hintergrund, die auch auf anderen Aufnahmen des Anwesens zu sehen ist. Mountbatten-Windsor verbrachte im Dezember 2010 eine Woche in Epsteins Haus, angeblich, um sich «ehrenhaft» von dem verurteilten Sexualstraftäter zu verabschieden. Dies behauptete er in einem BBC-Interview im Jahr 2019. Doch Dokumente und Korrespondenzen belegen, dass die beiden während des Aufenthalts eng sozialisierten und auch danach Kontakt hielten.

Ein weiteres verstörendes Bild, das Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, zeigt Mountbatten-Windsor auf allen Vieren über eine junge Frau gebeugt. Es wird vermutet, dass dieses Foto ebenfalls im Esszimmer des Anwesens während seines Besuchs im Jahr 2010 aufgenommen wurde. Ermittler haben zudem festgestellt, dass er auf den Bildern eine ähnliche Jeans trägt wie bei einem Spaziergang im Central Park am 2. Dezember 2010.

Die öffentliche Rolle des ehemaligen Herzogs endete abrupt, nachdem Virginia Giuffre (1983-2025) ihn beschuldigte, sie sexuell missbraucht zu haben. Giuffre, damals 17 Jahre alt, behauptete, Epstein habe sie an Mountbatten-Windsor «ausgeliehen». Die neuen Fotos werfen erneut Fragen zur Verbindung des Ex-Herzogs mit dem berüchtigten Epstein auf.