Schlimmer geht immer

Der tief gefallene Bruder von König Charles III. ist an Impertinenz nicht zu übertreffen: Kurz nach seiner Verhaftung motzt er über seine Bediensteten. Das bringt unsere «RoyalTea»-Experten auf die Palme.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde nach Polizeiverhör an seinem Geburtstag kritisiert

Er zeigt keine Demut, obwohl degradiert und über Bedienstete klagend

König Harald V. (89) in Spital auf Teneriffa, Familienprobleme belasten ihn War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

René Haenig und Flavia Schlittler

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die masslose Arroganz von Andrew Mountbatten-Windsor (66) ist himmelschreiend und nur schwer zu ertragen. Obwohl von seinem Bruder König Charles III. (77) vom Prinzen zum Bürgerlichen degradiert, an seinem 66. Geburtstag von der Polizei festgenommen und verhör wurdet, lässt er kein Fünkchen Demut oder Zurückhaltung in seinem Auftreten und Verhalten erkennen. Jetzt motzt er doch tatsächlich über seine Bediensteten-Situation.

Mehr Frechheit geht nicht. Darin sind sich Flavia und René diese Woche im Podcast «RoyalTea» einig. Uneinig sind sich unsere beiden Experten einzig bei der Frage, ob Andrew irgendwann doch noch im Knast landet oder aber in der Wüste. Dass er da hingehört, ist für uns gar keine Frage. Dass wir vor einigen Wochen schon die Briten-Polizei aufgerufen haben, Andrew doch endlich zu verhören und sie jetzt aktiv geworden sind, macht uns da zuversichtlich ...

Ausserdem schauen wir mit Sorge auf unseren Lieblingskönig Harald V. von Norwegen (89): seine Schwiegertochter Mette-Marit (52) und Stief-Enkelsohn Marius (29) machen den Monarchen krank – buchstäblich. Notfallmässig musste er ins Spital auf Teneriffa eingeliefert werden. Wir fragen uns ernstlich, ob ihn die Skandale seiner Familie auch noch ins Grab bringen.