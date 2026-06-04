Immer seltener sieht man Andrew Mountbatten-Windsor in der Öffentlichkeit, seit er seine Titel verlor. Seit neuester Anblick könnte Grund zur Sorge machen. Der Ex-Prinz zeigt sich mit grossem blauen Fleck unter dem Auge. Woher dieser kommt, ist nicht bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrew Mountbatten-Windsor mit Hämatom erstmals öffentlich in Sandringham gesichtet

Im Mai von bewaffnetem Mann angegriffen, Täter plädiert auf nicht schuldig

Prozess am 29. Juli, Tochter Eugenie erwartet drittes Kind

Silja Anders Redaktorin People

Andrew Mountbatten-Windsor, der ehemalige Herzog von York, wurde nach Wochen erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen – mit einem auffälligen roten Fleck auf seiner rechten Wange.

Der 66-Jährige wurde laut «Mirror» in einem Land Rover nahe seines neuen Zuhauses auf dem Marsh Farm-Gelände in Sandringham gesichtet. Gekleidet in ein rosafarbenes Hemd und eine blaue Jacke, wirkte er sichtlich gezeichnet. Woher das grosse Hämatom kommt, ist nicht bekannt.

Im Mai von vermummtem Mann angegriffen

Sein seltenes Auftreten folgt auf einen Sicherheitsvorfall im Mai. Damals wurde der in Ungnade gefallene Royal von einem Mann mit Sturmhaube und mutmasslich einer Waffe überrascht, als er in der Nähe seines Hauses mit seinen Hunden spazieren ging.

Laut Berichten des «Mirror» gelang es Mountbatten-Windsor, sich zusammen mit seinem Sicherheitsteam in sein Auto zu retten. Der mutmassliche Täter, Alex Jenkinson (39), wurde später festgenommen, plädierte jedoch auf nicht schuldig. Sein Prozess ist für den 29. Juli am Westminster Magistrates Court angesetzt. Der ehemalige Prinz wird voraussichtlich per Videolink aussagen.

Zudem ist es das erste Mal, dass Mountbatten-Windsor auftaucht, seit bekannt wurde, dass die Polizei wegen Vorwürfen unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Frau an der Royal Ascot ermittelt. Die Ermittlungen gegen den Ex-Royal laufen weiter.

Es gibt auch Grund zur Freude

Es gibt aber durchaus auch Grund zur Freude für Andrew Mountbatten-Windsor. Seine jüngere Tochter Prinzessin Eugenie (36) verkündete Anfang Mai, dass sie ihr drittes Kind erwartet.

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