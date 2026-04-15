Mélanie-Antoinette de Massy, Nichte von Fürst Albert II., sorgte bei einer Preisverleihung in Monaco für Aufsehen: Die 41-Jährige zeigte auf der Bühne ihre überraschende körperliche Transformation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mélanie-Antoinette de Massy (41) präsentiert in Monaco ihre schlankere Figur

De Massy ist Präsidentin des monegassischen Tennisverbandes und Fürst-Albert-Beraterin

Tennisstar Jannik Sinner (24) erhielt bei Rolex-Monte-Carlo-Masters 2026 einen Preis War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Bei einer Preisverleihung in Monaco überraschte Mélanie-Antoinette de Massy (41) mit einer körperlichen Veränderung: Die Nichte von Fürst Albert II. (68) hat in den letzten Monaten augenscheinlich Gewicht verloren.

In einem fliederfarbenen Anzug glänzte die Monegassin auf dem Podest neben Fürst Albert II. und dem italienischen Tennisspieler Jannik Sinner (24), der bei der Siegerehrung der Rolex-Monte-Carlo-Masters 2026 einen Preis erhielt.

De Massy überrascht mit optischer Veränderung

De Massy schmückte die Preisverleihung mit der würdevollen Ausstrahlung, mit der sie das Königshaus in Monaco seit Jahren repräsentiert. Und als Präsidentin des monegassischen Tennisverbandes durfte de Massy natürlich nicht fehlen, als Tennis-Star Sinner seine Auszeichnung überreicht wurde.

Die 41-Jährige ist die Tochter der verstorbenen Cousine des Fürsten und somit seine Nichte zweiten Grades. Sie gilt als eine seiner engsten Vertrauten und ist sogar zu seiner Beraterin aufgestiegen – eine Funktion, die zuvor ihre Mutter Elizabeth Ann de Massy (†73) innehatte.

Parallel zur wachsenden Verantwortung innerhalb der royalen Institutionen, scheint de Massy auch eine optische Transformation vollzogen zu haben. Was dahinter steckt, ist nicht öffentlich bekannt.

Bei Weitem nicht die Einzige

De Massy ist nicht die Einzige, die in den letzten Jahren mit ihrem Gewichtsverlust Aufsehen erregt hat. Ob es an den immer populärer werdenden Abnehmspritzen liegt, oder an einem generellen Trend hin zu einem schlankeren Schönheitsideal – die Stars und Sternchen sind am Abnehmen.

So hat etwa der britische Superstar Robbie Williams (52) durch eine Abnehmspritze rund 10 Kilogramm verloren. Er selbst bereut seine Entscheidung nicht, da ihm der Gewichtsverlust wichtig war – jedoch berichtete er vor einigen Monaten von Nebenwirkungen. Das Medikament soll sein Sehvermögen beeinträchtigt haben.

Auch der Sohn von Arnold Schwarzenegger (78) hat kürzlich mit starkem Gewichtsverlust Aufsehen erregt. Ganz klassisch, durch Sport und eine Ernährungsumstellung, habe Christopher Schwarzenegger (28) sein Gewicht reduziert. Allein durch seinen Verzicht auf Brot habe er 13,5 Kilo verloren. Anerkennung bekam er dafür unter anderem von seinem Vater, der auf Instagram schrieb: «Bei deinen Box-, Gym-, Cycling-Kursen und so weiter und so fort kann ich gar nicht mit dir mithalten!»

Auch Tennis-Legende Serena Williams (44) zog mit ihrem Gewichtsverlust Aufmerksamkeit auf sich. Sie macht kein Geheimnis daraus, dass sie auf eine Abnehmspritze zurückgriff, um über 14 Kilogramm zu verlieren.

«Dschungelcamp»-Star Jolina Mennen (33) präsentiert auf Instagram ihren optischen Wandel: Sie hat 30 Kilogramm abgenommen. Eine vegane Ernährung und der Verzicht auf Alkohol hätten ihr dabei geholfen.

Amy Schumer (44) gehört zu den Stars, die durch ihre Nutzung der Abnehmspritze am meisten Aufsehen erregt haben. Dank des Medikaments soll die Schauspielerin 14 Kilogramm abgenommen haben.

Auch Ottfried Fischer (72) machte zuletzt Schlagzeilen. Der Grund: Der Schauspieler hat insgesamt 80 Kilogramm verloren, 30 davon sollen einer Abnehmspritze zum Opfer gefallen sein. Fischer fühle sich heute «rundum wohl» in seinem Körper.