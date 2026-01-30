Christopher Schwarzenegger, Sohn von Arnold Schwarzenegger, zeigte sich diese Woche in Utah völlig verändert. Seit 2019 hat er sein Leben radikal umgekrempelt, viel Gewicht verloren. Ein Erfolg, der beeindruckt.

Er ist der jüngste Sohn aus der Ehe von Arnold Schwarzenegger (78) und Maria Shriver (70): Christopher Schwarzenegger (28). Dieser zeigte sich diese Woche in Utah bei einer Party. Das dabei entstandene Foto hat nichts mehr mit dem jungen, etwas übergewichtigen Mann zu tun, der er noch vor einigen Jahren war.

Das sei allerdings «ein langer Prozess» gewesen, erklärte Schwarzenegger, der einen Universitätsabschluss in Psychologie hat, bereits im vergangenen Jahr beim «Inaugural Beacher Vitality Happy and Healthy Summit» in Los Angeles. Begonnen habe dieser 2019, als er für eine längere Zeit in Australien weilte. Er habe sich für diese Zeit so viel vorgenommen: «‹Oh, ich werde rausgehen und all diese Dinge tun, in Australien sein›, und ich sah einfach, wie sehr mein Gewicht mich daran hinderte, die alltäglichen Aktivitäten zu tun.»

«Und so hab ich allein dadurch 13.5 Kilo verloren»

Der Wandel «geht nicht von heute auf morgen, sondern erfordert viel Ausprobieren», meinte der jüngere Bruder von Schauspieler Patrick Schwarzenegger (32) bei der Versammlung in Los Angeles weiter. So verzichtete er etwa während der Fastenzeit auf Brot. «Da ich ein guter katholischer Junge bin, werde ich das Fasten nicht brechen», habe er sich damals gesagt. Das sei seine einzige Regel gewesen. «Und so hab ich allein dadurch 13.5 Kilogramm verloren».

Schwarzenegger hat seine Körpertransformation allerdings nicht nur einer Ernährungsumstellung, sondern auch dem Sport zu verdanken. Woher wir das wissen? Von Papa Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich. In einem Instagram-Post 2021 gratulierte er seinem Sohn zum 24. Geburtstag und meinte damals unter anderem: «Ich liebe dich und bin jeden Tag stolz auf dich! Du bist so intelligent und hast ein so grosses Herz. Zwischen deinen Box-, Gym-, Cycling-Kursen und so weiter und so fort, kann ich gar nicht mit dir mithalten!»

Konnte seinen Erfolg zunächst nicht wahrhaben

Noch im vergangenen Jahr hatte Christopher Schwarzenegger beim Anblick von Vorher-nachher-Fotos nicht das Gefühl, bereits am Ziel zu sein. Und das trotz eines offensichtlichen, grossen Unterschiedes.

Vielleicht sollte sich Christopher Schwarzenegger auch einfach am Social-Media-Trend, bei dem Fotos aus 2016 gepostet werden, beteiligen. Im direkten Vergleich wird nämlich mehr als deutlich klar, wie viel Kraft und Energie Schwarzenegger in den vergangenen Jahren in seinen Körper gesteckt hat. Darauf darf er mehr als stolz sein – so wie sein Vater Arnold es ist.