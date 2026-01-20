Prominente wie Linda Fäh, Christa Rigozzi und Herzogin Meghan feiern den 2016-Trend. Auf Social Media posten sie alte Fotos und teilen persönliche Erinnerungen. Auffällig: Viele scheinen in zehn Jahren kaum gealtert zu sein.

Pink war 2016 fast das ganze Jahr schwanger mit Jameson Moon

Saskia Schär Redaktorin People

An diesem Trend kommt derzeit keiner vorbei, der ein Social-Media-Konto besitzt: 2016. Ein Jahr als Trend? Korrekt. Millionen von User posten auf Instagram, Tiktok und Co. derzeit Fotos, die vor genau zehn Jahren aufgenommen wurden. Darunter sind auch zahlreiche Stars wie beispielsweise Herzogin Meghan. Was auffällt: Wirklich gealtert scheinen die Prominenten innerhalb dieser einen Dekade nicht zu sein. Ob dies an guten Genen oder an Fillern und anderen Schönheitsmitteln liegt? Wir blicken jedenfalls auf einige der besten Fotosammlungen der Stars zurück. Mehr zum 2016-Trend erfährst du hier.

Linda Fäh (38)

Drei blonde, berühmte Schweizerinnen, die allesamt ein rotes T-Shirt tragen, halten eine Goldmedaille in die Kamera und lächeln breit: Francine Jordi (48), Beatrice Egli (37) und Linda Fäh. Gepostet hat dies Letztere. Entstanden ist das Foto gemäss Fäh bei einer Schlagerkreuzfahrt im Oman.

Christa Rigozzi (42)

Die Ex-Miss-Schweiz postet ihre Erinnerungen lediglich in den Storys. Dort bezeichnet sie 2016 als das beste Jahr ihres Lebens. Der Grund? Ihre Zwillingsmädchen Alissa und Zoe, die am letztmöglichen Termin 2016 das Licht der Welt erblickten – am 31. Dezember. Entsprechend postet Rigozzi eine ganze Reihe von Schwangerschaftsbildern.

Pink (46)

Babybauch-Fotos gibt es auch im Rückblick von Sängerin Pink. Sie verrät, dass sie 2016 beinahe das ganze Jahr schwanger war. Die erste Schwangerschaft hielt allerdings nicht länger als zehn Wochen. «Dann ein paar Monate, um es erneut zu versuchen. Und genau am Ende dieses Jahres kam unser Jameson Moon zur Welt. Am Tag nach Weihnachten war er endlich bereit für diese Welt, und meine Welt stand noch mehr auf dem Kopf.» Mit der Geburt ihres Sohnes sei ihre Familie komplettiert worden.

Daniela Katzenberger (39)

Die deutsche Kult-Blondine verpackt ihren Rückblick wie gewohnt mit viel Humor. Insgesamt 20 Fotos postet sie, versieht jedes davon mit einer Erklärung. So erfährt man beispielsweise, dass Ehemann Luca Cordalis (58) sich noch heute ab und an zur Beruhigung einen Schnuller in den Mund steckt, dass intelligent aussehen schlecht für ihr Geschäft sei und sie es wegen nerviger «Wettbewerbs-Muddis» lediglich einmal in einen Babykurs geschafft hätte. Auch macht sie sich über sich und ihre eigenen Erwartungen lustig, schreibt zu einem Bauchfrei-Foto folgendes: «Dreimal trainiert und auf den Sixpack gewartet». Heute weiss sie, wie viel Arbeit tatsächlich dahintersteckt, hat sie doch den Spass am Gewichtheben entdeckt, Fett verloren und deutlich an Muskeln zugelegt.

Hailey Bieber (29)

Die Beauty-Unternehmerin zeigt in ihren sogenannten Throwback-Bildern nicht nur, wie sie vor zehn Jahren ausgesehen hat, sondern auch Justin Bieber (31), Bella Hadid (29) sowie Kendall (30) und Kylie Jenner (28). Mit letzter postet sie ein altes Bikinifoto, auf dem Jenner noch mit ihren natürlichen Brüsten zu sehen ist. Diese liess sie sich nach der Geburt ihrer Kinder vergrössern, erklärte jedoch 2023, dass sie den Eingriff bereue, da sie «wunderschöne Brüste» mit der «perfekten Grösse» gehabt hätte.

Heidi Klum (52)

Heidi Klum lässt sich den Trend nicht entgehen, postet zahlreiche Cover, die sie im Jahr 2016 zierte. Ausserdem zeigt sich, dass ihre Kinder sogenannte Potterheads sind, also Fans von Harry Potter, und dass Tochter Leni Klum (21) ihre schönen Zähne einer Zahnspange verdankt. Heidi Klum selbst kann es offenbar kaum fassen, dass die von ihr geposteten Bilder bereits zehn Jahre alt sind. «Die Zeit fliegt, wenn man Spass hat», schreibt sie dazu.