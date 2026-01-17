Herzogin Meghan und Prinz Harry sind wohl so verliebt wie eh und je. Das zeigt die 44-Jährige jedenfalls mit ihrem neuen Instagram-Beitrag. Neben einem aktuellen Tanzvideo des Paares veröffentlichte sie auch ein bisher ungesehenes Bild von 2016.

Neues Jahr, neuer Social-Media-Trend. Die Feeds werden derzeit von alten Schnappschüssen aus dem Jahr 2016 geflutet. Darunter lassen sich auch zahlreiche Beispiele der Stars finden. So beispielsweise von Herzogin Meghan (44). Sie hat verliebte Aufnahmen von jetzt und vor zehn Jahren geteilt. «Wenn sich 2026 genauso anfühlt wie 2016... da musste man dabei gewesen sein», schrieb sie zu ihrem Posting.

Dazu veröffentlichte sie zunächst ein aktuelles Schwarz-Weiss-Video, in dem man sie mit Ehemann Prinz Harry (41) tanzend auf einer Wiese sieht. Lässig gekleidet, lächelt das Paar, während es sich gemeinsam dreht. Für die Aufnahme zeichnet eine ganz besondere Person verantwortlich: Meghan verriet in der Bildunterschrift, dass «unsere Tochter» den Clip aufgenommen hat. Die kleine Prinzessin Lilibet (4) hielt also ihre Eltern beim Tanzen fest.

Auf dem zweiten Slide ist dann ein Foto von 2016 zu sehen, welches offenbar während der Reise des Paares nach Botswana aufgenommen wurde. Damals war ihre Liebe noch ganz frisch: Der Trip markierte erst das dritte Treffen. Auf der Aufnahme stehen sie im Wasser, umarmen sich und strahlen um die Wette. Zu jener Zeit war die Welt der britischen Royals noch in Ordnung, Harry ein beliebtes Mitglied der königlichen Familie. Kaum einer hätte damals wohl gedacht, dass er nur vier Jahre später seiner Heimat und Familie Adieu sagen würde.

So schwärmte Prinz Harry von der Botswana-Reise

Harry und Meghan hatten sich nach eigenen Aussagen Anfang Juli 2016 bei einem Blind Date in London kennengelernt, das von einem gemeinsamen Freund arrangiert worden war. Zunächst hielten sie ihre Beziehung rund sechs Monate lang geheim. Im Spätsommer 2016 lud er die damalige «Suits»-Schauspielerin zu einem Besuch nach Botswana ein. In ihrem Verlobungsinterview im November 2017 erzählte er: «Wir haben zusammen unter dem Sternenhimmel gezeltet. Sie kam und begleitete mich fünf Tage lang, was einfach fantastisch war. Wir waren also wirklich ganz für uns allein, was mir sehr wichtig war, damit wir uns richtig kennenlernen konnten.»