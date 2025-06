Reality-Star Daniela Katzenberger träumt von internationalem Ruhm als Fitness-Queen. Doch ihre Herzrhythmusstörungen könnten ihren Traum gefährden. Trotz ärztlicher Warnung will sie am «Miss Universe»-Wettbewerb in Las Vegas teilnehmen.

1/8 Daniela Katzenberger hat mit viel Training eine krasse Transformation hingelegt. Foto: Instagram/danielakatzenberger

Darum gehts Daniela Katzenberger steht vor schwieriger Entscheidung wegen Gesundheitsrisiken beim Fitness-Wettbewerb

Herzrhythmusstörungen gefährden ihre Teilnahme am «Miss Universe»-Wettbewerb in Las Vegas

Katzenberger qualifizierte sich für den Wettbewerb nach Transformation zur «Muckiberger» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der Reality-Star Daniela Katzenberger (38) steht vor einer schwierigen Entscheidung. In der neuen Staffel ihrer Vox-Dokumentation, die am Freitagabend (6. Juni 2025) startete, wird deutlich, dass ihr Traum von internationaler Anerkennung als Fitness-Ikone gefährdet sein könnte.

Katzenberger, die in der letzten Staffel ihre beeindruckende Transformation zur «Muskelberger» hinlegte, qualifizierte sich für den «Miss Universe»-Wettbewerb in Las Vegas.

Doch ihre langjährigen Herzrhythmusstörungen könnten ihr jetzt einen Strich durch die Rechnung machen.

Katzenberger landete mehrfach in der Notaufnahme

Die Symptome beschreibt Katzenberger so: «Diese Stolperer sind wie ein Paukenschlag gegen die Brust. Als ob einem das Blut in den Kopf schiesst.» Diese gesundheitlichen Probleme sind offenbar so gravierend, dass sie in der Vergangenheit mehrfach in die Notaufnahme landete.

Ihr Ehemann Lucas Cordalis (57) zeigt sich besorgt und betont: «Gesundheit geht vor!» Um Klarheit zu gewinnen, konsultierte Katzenberger einen Arzt. Dieser gab zwar Entwarnung bezüglich des organischen Zustands ihres Herzens, warnte jedoch vor den Risiken eines Wettkampfs unter extremer psychischer Belastung.

Sie will nicht auf den Rat der Ärzte hören

Trotz der ärztlichen Empfehlung zeigt sich Katzenberger entschlossen, an ihrem Traum festzuhalten. Sie argumentiert: «Jetzt hab ich mich qualifiziert. Wer weiss, ob ich es in zehn Jahren noch mal schaffen würde.»

Die Entscheidung stellt Katzenberger vor ein Dilemma: Einerseits lockt die Chance auf internationalen Ruhm, andererseits steht ihre Gesundheit auf dem Spiel. Der Arzt warnte eindringlich: «Das kann bis hin zur Ohnmacht führen.» Wie sich Daniela Katzenberger schlussendlich entscheiden wird, bliebt in ihrer Reality-Show offen. Das nennt man dann wohl einen klassichen Cliffhanger.