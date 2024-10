Daniela Katzenberger lebt ihren Traum in Las Vegas! Nach einem Fitness-Contest in Deutschland hat sie sich für den Miss-Universe-Wettbewerb qualifiziert. Auf Instagram gibt sie Einblicke in ihre Vorbereitungen und zeigt ihren durchtrainierten Körper.

Daniela Katzenberger, hier mit Ehemann Lucas Cordalis, hat viel abgenommen. Foto: Instagram 1/6

Kurz zusammengefasst Daniela Katzenberger erobert Las Vegas und qualifiziert sich für Miss Universe

Sie zeigt ihre Vorbereitungen und Fitness auf Instagram

Mit dem Selbstbräuner hat sie noch etwas Probleme

18 Monaten Training verhalfen ihr zu krassen Muskeln

18 Monaten Training verhalfen ihr zu krassen Muskeln

Dank 15'000 Schritten täglich verlor sie elf Kilo

Daniela Katzenberger (38) hat Las Vegas erobert und ihre Seelenverwandte in der schillernden Wüstenstadt gefunden. «Las Vegas ... genauso bekloppt wie ich», verkündet sie freudig auf Instagram und springt in die Luft. Sie hat allen Grund zur Freude: Nachdem sie in Deutschland bei einem Fitness-Contest den zweiten Platz belegt hatte, qualifizierte sie sich für den Miss-Universe-Wettbewerb in den USA.

Für Katzenberger geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung! Am Wochenende kam sie mit Mama Iris Klein (57) und ihrem Trainer Tobias Wedel in «Sin City» an. Auch vor Ort arbeitet sie an ihrer Fitness und gibt auf Instagram Einblicke in ihre Vorbereitungen. In einer Story zeigt die Blondine ihren durchtrainierten Bauch, doch etwas anderes fällt mehr ins Auge: Mehrere Handabdrücke auf ihrem Oberschenkel. «Bin heute Nacht irgendwie an meine Wettkampf-Farbe gekommen», schreibt Daniela, gefolgt von einem lachenden Emoji. Deutlich sichtbar: Handabdrücke! Bei der falschen Bräune gibt es noch Verbesserungsbedarf.

Mit hartem Training zur Mucki-Katze

Auch die einst blütenweisse Bettwäsche hat einiges vom Selbstbräuner abbekommen. Daniela kommentiert launig: «OK, also wahrscheinlich darf ich nie wieder in dieses Hotel.» Für die Ehefrau von Lucas Cordalis (57) stehen spannende Wettkampftage an. Ob sie sich gegen die anderen Teilnehmerinnen durchsetzen kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt

Eine Gewinnerin ist sie aber schon jetzt! Daniela hat ihr Leben komplett verändert, 18 Monate lang wie wild Sport gemacht: vier Mal pro Woche Krafttraining, eine strenge Diät und 15'000 Schritte pro Tag. Bis zum Sommer verlor die Katze elf Kilo, obwohl sie bisher eher als Sportmuffel galt. Ihr Trainer Tobias Wedel lobte ihre Disziplin: «Ich bin unglaublich stolz auf alles, was du in den letzten 1,5 Jahren erreicht hast. […] du hast geschwitzt, gekämpft und nie aufgegeben.»

Mit ihrer Mama Iris Klein und Trainer Tobi an ihrer Seite, ist Daniela Katzenberger bereit für den Wettbewerb in Las Vegas. Und auch wenns nicht für die Fitness-Krone reichen sollte: Daniela Katzenberger hat sichtlich Spass und der neue Körper bleibt auch ohne Titel ein Gewinn für sie.