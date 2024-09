Kurz zusammengefasst Daniela Katzenberger trifft Mamas neuen Partner Stefan Braun

Sie hatte Angst, dass ihre Mutter wieder verletzt wird

Die Katze tut sich schwer mit den wechselnden Männern ihrer Mutter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

TV-Star Daniela Katzenberger (37) hat lange gezögert, doch nun war es so weit: Sie lernte den neuen Freund ihrer Mutter Iris Klein (57) kennen. Ein denkwürdiger Moment, der in der Vox-Doku der Reality-Queen festgehalten wurde.

Nach der Trennung von Ex-Mann Peter Klein (57) und einer kurzen Liaison ist Iris nun mit dem 10 Jahre jüngeren Stefan Braun (47) zusammen. Die beiden sind bereits nach drei Monaten Beziehung verlobt. Während Danielas Schwester Jenny Frankhauser (32) den neuen Mann schon kennengelernt hat, war die Katze skeptisch. Zu viele Männer hat sie an der Seite ihrer Mutter kommen und gehen sehen. «Wann war sie zum letzten Mal Single? Im Mutterleib», fragt Katzenberger in ihrer Reality-Show. Selbstkritisch fügt sie an: «Ich merke, dass ich dem neuen Freund meiner Mutter keine Chance geben will. Der badet aus, was alle anderen falsch gemacht haben.»

Nervosität vor dem ersten Treffen

Doch für Iris' Geburtstag überwand sich Daniela und reiste mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (57) und Tochter Sophia (9) nach Worms. Bei der Party traf sie dann auf Stefan. Zunächst noch nervös, war das Eis schnell gebrochen. Die Katze war positiv überrascht: «Ich hab gar nicht damit gerechnet, dass er so lieb ist.» Auch optisch erinnert er sie an Iris' Ex Peter Klein. «Der erinnert mich so krass an Peter vom Aussehen her», flüstert sie. Ihr Fazit nach dem ersten Zusammentreffen: «Stefan ist eine coole Socke!»

Iris Klein und Stefan Braun schweben auf Wolke sieben. Foto: Instagram 1/7

Zurück auf Mallorca reflektierte Daniela Katzenberger, warum sie sich mit Mamas Männern so schwertut. In ihrer Kindheit habe Iris ständig wechselnde Partner gehabt, die Töchter mussten sich immer anpassen. Sie sei von ihrer Mutter nie gefragt worden, ob das für sie okay sei, erzählt Daniela Katzenberger unter Tränen.

Bis heute sorgt sich die Katze, dass ihre Mutter wieder verletzt wird. Doch dank Expertenrat lernte sie, besser damit umzugehen: «Ich weiss jetzt, dass nicht der neue Freund das Problem ist, sondern ich ein Problem habe, damit umzugehen.»