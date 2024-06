Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 So sah Iris Klein 2013 noch aus.

Silja Anders Redaktorin People

Iris Klein (57) hat immer wieder mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Darüber hat die Mutter von Daniela Katzenberger (37) schon vergangenen Herbst gesprochen. Damals verriet sie auch ihr Wunschgewicht: Unter 70 Kilogramm würde die Mallorca-Auswanderin gerne wiegen.

Ein Ziel, gegenüber dessen Erreichen sie allerdings skeptisch ist. «Je älter man wird, umso langsamer gehts leider», sagt sie.

Das Gewicht schwankt

Iris Klein hat im September 2023 auf Instagram erzählt, dass sie 16 Kilogramm abgenommen habe und von 88 Kilo auf 72 Kilo gefallen sei, dann aber wieder drei Kilogramm zugenommen habe. Die Fans wollten nun wissen, welche Zahl die Waage inzwischen anzeige. Hat Iris Klein ihr Wunschgewicht erreicht?

Noch nicht. «Ich wiege heute 74,5 Kilogramm», gibt sie ganz offen zu und ergänzt, dass sie immer etwa zwischen 73 und 76 Kilogramm schwanke. Die 1,67 Meter grosse Iris Klein verlor bereits im Sommer 2022 an Gewicht. Hinzu kam später der emotionale Stress rund um ihren Ex-Mann Peter Klein (57) und dessen angebliche Affäre mit Yvonne Woelke (42). Dabei purzelten weitere Pfunde bei der 57-Jährigen. Ausserdem liess sich Iris Klein ihre Brustimplantate entfernen – die waren immerhin 1,1 Kilogramm schwer.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ich schaffe das schon»

Eine Ernährungsumstellung tat dann das Weitere. Iris Klein verrät, dass sie keine zuckerhaltigen Getränke mehr zu sich nimmt und stattdessen beinahe nur noch zu Wasser greife. Mit ihren 74,5 Kilogramm hat Iris Klein ihr Wunschgewicht noch nicht erreicht. Aber die zweifache Mutter bleibt optimistisch und sagt zu ihren Followern auf Instagram: «Ich schaffe das schon.»

Hatern macht sie in ihrer Instagram-Story eine klare Ansage: «Wenn sich die Hater über meine Figur und Doppelkinn lustig machen, empfehle ich einen Blick in den Spiegel.» Den wichtigsten Menschen in ihrem Leben gefalle sie so, wie sie sei. «Ich bin ich», sagt Iris Klein.

Werbung