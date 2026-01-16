2026 steht auf Tiktok ganz im Zeichen des Jahres 2016. Social Media wird aktuell von einer Welle der Nostalgie überflutet. Eine scheinbar unbeschwerte Zeit wie vor zehn Jahren, das ist die Hoffnung für 2026. Doch was hat die Vibes von 2016 so besonders gemacht?

Suchanfragen nach «2016» auf Tiktok stiegen um 452 Prozent

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Scrollt man aktuell durch Tiktok oder Instagram, fühlt man sich plötzlich um 10 Jahre zurückversetzt. Gen Z und Millennials tanzen wieder in zerrissenen Skinny Jeans, mit karierten Flanell-Hemden und schwarzen Choker-Ketten am Hals zu den Klängen von Zara Larsson, Justin Bieber oder den Chainsmokers.

Zum Start von 2026 gilt: Das Jahr 2016 liegt wieder voll im Trend. Und nicht nur das – die User auf Tiktok und Instagram versprechen sich in diesem Jahr sogar ein neues 2016. Denn der Blick zurück liefert ein Gefühl von Nostalgie und Hoffnung auf scheinbar unbeschwerte Zeiten.

Laut Tiktok stiegen die Suchanfragen nach «2016» in der vergangenen Woche um ganze 452 Prozent an, bereits 55 Millionen Videos wurden mit dem nach dem Jahr benannten Filter der App erstellt, berichtet der britische Sender BBC. Grund genug, einmal zurückzublicken, was 2016 so geprägt hat.

Pokémon Go

Der Sommer 2016 stand ganz im Zeichen des Handyspiels Pokémon Go. Kaum veröffentlicht, waren die Strassen plötzlich voll von begeisterten Spielern. Ziel des Spiels ist es, kleine Fantasiewesen einzufangen, zu trainieren und gegeneinander antreten zu lassen.

Das Besondere: Per Standortdaten des Smartphones durchwandert man die Spielwelt, indem man in der realen Welt spazieren geht. So tauchte plötzlich an der nächsten Strassenecke ein Pikachu auf oder im Park wartete ein Evoli. Leidenschaftliche Fans trafen sich in Gruppen zur Pokémon-Jagd, man verbrachte den ganzen Sommer draussen. Nostalgie pur für mehrere Generationen, denn das Pokémon-Franchise gibt es bereits seit 1996.

Snapchat

Das Smartphone war 2016 definitiv essenziell. Die Fotos auf Social Media leuchteten in soften Pastellfiltern, auf Snapchat kam wohl niemand am Blumenkranzfilter oder dem ikonischen Hundefilter vorbei. Vor allem, wenn auch Stars wie Kylie Jenner (28) auf die Filter setzten.

Man schien sich weniger Gedanken darüber zu machen, was man auf Social Media posten wollte und ob man damit gut ankommen würde. Stattdessen wurde alles geteilt – selbst die Fotos vom Zmittag bei McDonalds. Hauptsache, ein beliebter Filter war dabei oder ein ikonischer Spruch in der Caption.

Mannequin-Challenge und Pen-Pineapple-Apple-Pen

Verschiedene Challenges und Memes prägten auch das Jahr 2016. Allen voran stand wohl die Mannequin-Challenge. Dabei ging es darum, während einer Videoaufnahme möglichst stillzustehen – eben wie eine Schaufensterpuppe. Der Challenge schlossen sich auch zahlreiche Stars wie Cristiano Ronaldo, Beyoncé oder Taylor Swift an.

Während die «Brainrot»-Memes als Begriff vor allem in den letzten Jahren auftauchten, gab es auch 2016 einige skurrile Memes. Etwa den viralen japanischen Song «Pen-Pineapple-Apple-Pen» des Komikers Pikotaro. Der Songtext ist einfach, wiederholt sich ständig und ist in der Bedeutung nahezu sinnlos. Dennoch wurde er millionenfach aufgerufen und in unzähligen Parodien aufgegriffen.

Mode

Modetechnisch vermischten sich 2016 mehrere Stilrichtungen. Hipster-Ästhetik mit Converse-Schuhen und karierten Flanellhemden traf auf Boho-Coachella-Vibes mit Fransenjacken, Blumenkränzen und Cowboy-Boots.

Auf Social Media und besonders durch Stars wie etwa Kylie Jenner, Gigi Hadid und Hailey Bieber setzte sich ein Insta-Baddie-Look durch: Zerrissene Skinny Jeans, Vans und besonders die Choker-Kette am Hals waren essenziell. Fehlen durfte selbstverständlich auch nicht die enge Lederjacke oder eine Bomberjacke – kombiniert mit einem Bandshirt oder einem Crop Top.

Laut «Vogue» dürften sich gerade Bomberjacken aus Leder 2026 wieder durchsetzen. Auch Statement-Accessoires am Körper sollen wieder im Trend liegen: zwar nicht in Form von Chokern, sondern als Broschen oder in Form von Haarkämmen in kunstvollen Hochsteckfrisuren.

Musik

Besonders der Sound von 2016 feiert 2026 wieder ein Comeback. Songs von den Chainsmokers, Justin Bieber, Drake, Twenty One Pilots oder Zara Larsson sorgten für die richtigen Vibes vor zehn Jahren. Und scheinen noch immer den richtigen Nerv zu treffen: Laut Spotify stieg die Beliebtheit von 2016-Playlists im vergangenen Jahr um 71 Prozent gegenüber 2024.