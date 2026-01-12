Kaum sind wir ins neue Jahr gestartet, gibt es bereits den ersten Food-Trend auf Social Media. Tiktok-Nutzer stapfen mit einem Topf in den Schnee, um dort afghanische Glace zuzubereiten. Hier erfährst du, wie du den viralen Wintersnack selbst ausprobieren kannst.

Stell den Topf in den Schnee – jetzt gibt es afghanische Glace

Darum gehts Afghanische Glace ist der virale Wintersnack Anfang 2026

Zubereitung erfolgt durch Drehen eines Topfs mit Zutaten im Schnee

Viel Geduld nötig, traditionell serviert mit Pistazien

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Während sich draussen im Garten der Schnee häuft, machen es sich viele gern mit einer heissen Schokolade oder vielleicht einem Bratapfel frisch aus dem Ofen gemütlich. Auf Social Media erobert nun jedoch ein kühler Wintersnack die «For You Pages».

Die afghanische Glace – ein Traditionsgericht, das den Namen Sheer Yakh (zu Deutsch: Milchglace) trägt – ist das Trend-Food zu Jahresbeginn 2026. Ja, richtig, jetzt wird bei Minustemperaturen Glace geschlemmt. Das Besondere an der afghanischen Glace: Die Zutaten werden in einem Topf, der mitten im Schnee steht, vermischt und zu einer cremigen Glace zusammengerührt.

Glacemasse gefriert im Schnee

Zunächst wird für das Trend-Rezept Salz über eine Fläche Schnee gestreut. Dieses soll den Gefrierpunkt senken, um eine stark und schnell kühlende Schnee-Salz-Mischung zu erzeugen. Auf diese Fläche wird ein Topf gestellt, an dessen Seiten der Schnee angehäuft wird. Damit die Seiten des Topfs möglichst viel Kälte abbekommen, wird er dabei gedreht.

Für die Glacemasse wird Milch in den Topf gegeben und mit einem Süssungsmittel nach Wahl, etwa Haushaltszucker, Kokosblütenzucker oder Dattelsüsse, vermischt. Hinzu kommen Kardamompulver und, je nach Rezept, Rahm. Auch Rosenwasser wird gern beigefügt.

Beim Drehen braucht es viel Geduld

Wenn alle Zutaten gut vermischt wurden, geht es ans Drehen. Hierzu wird der Topf in der Schneemasse herumgedreht, damit die Zutaten zu einer cremigen Glace frieren können. Währenddessen wird die Masse auch immer wieder mit einem Löffel durchgerührt. Für diesen Schritt musst du jedoch ganz viel Geduld mitbringen: Laut Tiktok-Userin Nilanourish kann das Ganze bis zu einer Stunde in Anspruch nehmen.

Am Ende soll sich die Mühe aber richtig lohnen, berichten viele User in den sozialen Medien. Garnieren kann man die afghanische Glace traditionell mit gehackten Pistazien und etwas Kardamom. Auf Tiktok setzen einige User auch auf Schokolade oder Guetzli.

Begeisterung in den Kommentaren

Auf Tiktok und Instagram stösst der virale Wintersnack auf viel Begeisterung. «Wie cool ist das denn?!», heisst es etwa in den Kommentaren. Viele wollen die dicke Schneedecke im Garten oder Park direkt ausnutzen, um ihre eigene Glace zuzubereiten. Andere sind vom Rezept zwar angetan, wollen bei der Zubereitung jedoch lieber auf die eigene Glacemaschine setzen.

Und wie schmeckt der Trend-Snack im Winter 2026? Laut Kommentaren besonders cremig – einige User vergleichen es mit der Konsistenz von Softeis. Für viele zaubert der Kardamom eine aromatisch-süssliche Note in die Glace, und durch Rosenwasser wird das Gericht leicht blumig.