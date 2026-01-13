Knöpfe sind der neue Trend auf Tiktok. Und nein, es geht hier nicht ums Nähen oder Basteln. Sondern um einen ganz besonderen Neujahrsvorsatz, den niemand so recht verstehen will. Blick entschlüsselt für dich das Meme der 365 Buttons.

Darum gehts TikTok-Trend: User sammeln 365 Knöpfe, inspiriert von einem Post

Neujahrsvorsatz wurde zu einem viralen Meme

Unternehmen greifen den Trend auf, darunter Red Bull und Air Baltic

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

2026 hat kaum angefangen, schon ist der nächste skurrile Tiktok-Trend da. Dieses Mal fasziniert sich das Netz für Knöpfe. Und zwar für genau 365 Knöpfe. Grund dafür ist ein Tiktok-Beitrag einer Userin namens Tamara.

Userin Tamara, die ihren Account mittlerweile gelöscht hat, schien sich Ende Dezember einen besonderen Neujahrsvorsatz für 2026 vorzunehmen. Sie schrieb: «Ich hole mir 365 Knöpfe, einen für jeden Tag, weil ich mehr Sachen machen will und Angst vor der Zeit habe, also will ich bewusster damit umgehen.»

Was soll man mit 365 Knöpfen machen?

In den Kommentaren stiess dieses Vorhaben auf viel Verwirrung. Also präzisierte Tamara ihre Erklärung, warum sie sich gerade für 365 Knöpfe entschieden habe: «Nur um zu sehen, wie schnell die Tage vergehen, und um mich selbst daran zu erinnern, dass die Zeit vergeht und ich einfach Spass habe und eine Menge Sachen mache.»

Doch auch diese Erklärung reichte vielen Usern nicht. Sie wollten wissen, was genau Tamara mit ihren 365 Knöpfen machen würde. Würde sie diese etwa in einem Glas sammeln oder vielleicht an ihrem Outfit befestigen?

«Ich habe keine Lust, es jemand anderem zu erklären»

Doch statt sich erneut zu erklären, setzte die Tiktok-Userin weiteren Fragen ein deutliches Ende: «Hey, also eigentlich muss es nur für mich einen Sinn ergeben, damit ich es mache und ich habe keine Lust, es jemand anderem zu erklären.» Doch mit genau diesem desinteressierten Statement befeuerte sie den Trend um die 365 Knöpfe.

Diese unverfrorene Null-Bock-Attitüde stiess im Netz auf Begeisterung und wurde direkt zum Meme. Seither finden sich zahlreiche Beiträge, in denen User 365 Knöpfe in Gläsern sammeln, auf ihren Kleidern anbringen oder sich Ketten daraus basteln. Warum? Diese Erklärung seien sie niemandem schuldig.

Selbst Unternehmen schliessen sich dem Trend an

Das desinteressierte Zitat von Tamara wird immer wieder in verschiedenen Kontexten aufgegriffen. Etwa, wenn User sich bei etwas filmen, das nach aussen als sinnlos oder unverständlich wirkt, sie es aber auch nicht erklären wollen. So greift auch das Formel-1-Rennteam Red Bull Racing den Meme-Spruch auf und zeigt dabei ein Video von Fahrer Max Verstappen (28), der mit einem Gummiband auf einen Stoffwürfel schiesst.

Für die lettische Fluggesellschaft Air Baltic ist das Meme Anlass, eines ihrer Flugzeuge unterlegt mit dem 2024 viral gegangenen Song «Brat» (zu Deutsch: «Göre») der britischen Sängerin Charli XCX zu präsentieren. Auch der Tiktok-Account des Empire State Building in New York greift das Zitat auf. «Mein Motto für 2026, danke Tamara», heisst es im Beitrag.