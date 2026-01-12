Influencerin rechnet mit Schweizer Luxushotel ab

Darum gehts US-Influencerin Audrey Peters kritisiert Park Hotel Vitznau in viralem Video

Maniküre kostete 240 Franken, Massage knapp 400 Franken, enttäuschendes Ergebnis

Community diskutiert: Einige loben Frühstück, andere empfehlen Bürgenstock Resort Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Eigentlich gilt das Park Hotel Vitznau als Inbegriff von diskretem Schweizer Luxus. Doch die US-Influencerin Audrey Peters (28) sieht das ganz anders: In einem viralen Video rechnet sie gnadenlos mit dem Nobelhaus am Vierwaldstättersee ab. Die New Yorkerin, die auf Tiktok für ihre spitze Zunge bekannt ist, und auf ihren sozialen Kanälen über 1,2 Millionen Follower hat, will ihre Community «de-influencen» und bezeichnet sich gar als «Opfer» der perfekten Bilder ihrer Influencer-Kollegen.

Ihre Mängelliste ist lang: Die Hotelflure erinnerten sie an eine «Irrenanstalt», die Stille im Haus empfand sie als «unheimlich» und das Essen als «wirklich nicht gut». Besonders der Spa-Bereich geriet unter Beschuss. Für eine Maniküre zahlte sie rund 240 Franken, für eine Massage knapp 400 Franken – das Ergebnis sei ihrer Meinung nach jedoch mangelhaft gewesen. Dass es während ihres Aufenthalts im vergangenen Sommer zudem nur regnete, gab ihrer Laune den Rest.

Gemischte Reaktionen der Community

Unter ihrem Video wird rege diskutiert. Denn die Community ist sich uneinig, ob das Haus nun «Top oder Flop» ist. Während einige das ehrliche «De-Influencing» feiern und ein User witzelt, dass ihn seine «Armut mal wieder gerettet» habe, nehmen andere das Hotel in Schutz. «Ich habe es geliebt», schreibt eine Nutzerin und lobt explizit das Frühstück sowie die Atmosphäre bei gutem Wetter. Als Alternative wird Peters von anderen Usern das Bürgenstock Resort empfohlen – wobei auch dort am Ende das Wetter darüber entscheidet, ob der Luxus-Trip zum Erfolg wird oder sprichwörtlich ins Wasser fällt.

So reagiert das Hotel

Das Park Hotel Vitznau reagiert auf die Vorwürfe. Gegenüber «20 Minuten» bedauert das Luxushaus den enttäuschenden Aufenthalt und erklärt, man nehme das Feedback ernst. «Wir werden uns dazu direkt mit Audrey Peters in Verbindung setzen», schreibt das Hotel.